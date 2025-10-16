Foggia, al via la Fiera d’Ottobre 2025: tre giorni tra tradizione, collezionismo e innovazione

Dal 17 al 19 ottobre 2025, il Quartiere Fieristico di Foggia ospiterà una nuova edizione della Fiera d’Ottobre, una delle manifestazioni più attese e amate del territorio. L’ingresso sarà gratuito, con apertura continuata dalle 10.00 alle 20.00 per tutte e tre le giornate dell’evento.

L’edizione 2025 rinnova la tradizione secolare della Fiera con un programma ricco e variegato, che unisce passato e futuro in un percorso tra arte, cultura e passioni popolari. Gli spazi espositivi saranno dedicati a diversi mondi di interesse, dal tattoo al collezionismo, fino alla filatelia e alla numismatica, offrendo occasioni di incontro, scoperta e divertimento per un pubblico di tutte le età.

La Fiera d’Ottobre si conferma così un punto di riferimento per appassionati, famiglie e visitatori, capace di coniugare innovazione e tradizione e di promuovere la creatività e l’identità culturale del territorio foggiano.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale www.fierafoggia.it.