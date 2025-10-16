Edizione n° 5855

INCLUSIONE // Foggia celebra il Disability Pride: una giornata per l'inclusione e l'accessibilità
15 Ottobre 2025 - ore  11:01

RUBATA // Foggia: auto rubata con la 'spintarella' al Policlinico Riuniti
15 Ottobre 2025 - ore  10:43

Foggia: l'ACSD VIRTUS punta le realtà europee con il progetto Erasmus

ERASMUS Foggia: l’ACSD VIRTUS punta le realtà europee con il progetto Erasmus

Grazie al progetto Erasmus, ACSD VIRTUS punta a confrontarsi con realtà europee per adottare pratiche innovative a beneficio della comunità

Palestra Virtus Foggia - Fonte Immagine: Facebook, Palestra Virtus Foggia - Prof. Danza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

L’Associazione ACSD VIRTUS di Foggia, attiva da oltre 50 anni, è impegnata nel promuovere la ginnastica posturale per il miglioramento della salute, le attività subacquee e il sostegno a persone in difficoltà. Particolare attenzione è rivolta ad adulti affetti dal morbo di Parkinson e a persone con difficoltà cognitive, offrendo attività adatte a tutte le età.

Tra le proposte dell’associazione vi sono ginnastica adattata, sport inclusivo, laboratori sulle tradizioni locali, percorsi di benessere psico-fisico legati alla scoperta del territorio e il “Club del Libro”. Grazie al progetto Erasmus, ACSD VIRTUS punta a confrontarsi con realtà europee per adottare pratiche innovative a beneficio della comunità.

L’associazione crede fermamente che sport e cultura siano strumenti di inclusione e crescita, e si impegna quotidianamente a costruire una comunità più forte, consapevole e unita, con lo sguardo rivolto all’Europa e il cuore radicato nel territorio locale.

Per partecipare alle attività, è possibile contattare l’associazione al numero 334 6049388.

