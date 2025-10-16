Il Comune di Foggia ha approvato la determinazione dirigenziale n. 177 del 14 ottobre 2025, con cui viene formalizzata l’estensione per ulteriori due anni del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale.

L’appalto, già affidato nel 2023 alla società GPS Global Parking Solutions S.p.A., sarà prorogato fino al 16 luglio 2027, con un impegno economico complessivo di 1.156.560 euro (IVA inclusa) per i servizi aggiuntivi e complementari.

Il percorso amministrativo

La decisione si inserisce nel quadro della concessione stipulata il 7 febbraio 2023 (Repertorio n. 11055) a seguito di gara pubblica, per un importo iniziale di 4,74 milioni di euro al netto dell’IVA. L’aggiudicazione, avvenuta nel luglio 2022, prevedeva la durata biennale del servizio con possibilità di proroga per altri due anni, in base al capitolato speciale d’appalto.

Nel corso del 2025, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16 aprile, l’amministrazione ha approvato la relazione tecnica per l’estensione del servizio e per il suo prosieguo biennale, come previsto dal contratto. Successivamente, la determinazione dirigenziale n. 87 del 28 maggio 2025 ha stabilito l’affidamento alla società aggiudicataria di servizi similari e complementari per un valore complessivo di 948 mila euro al netto dell’IVA.

Il valore complessivo della concessione

A seguito dell’estensione, il valore economico complessivo della concessione raggiunge 10.431.315,98 euro (IVA esclusa), con una differenza di circa 5,68 milioni di euro rispetto al contratto originario.

Il pagamento dei servizi aggiuntivi avverrà in rate trimestrali da 118.500 euro (IVA esclusa), a condizione che la società risulti in regola con i versamenti del 33,33% dei ricavi e con il canone di locazione dei locali comunali di via Gramsci.

Le somme impegnate nel bilancio comunale risultano così ripartite:

289.140 euro per l’anno 2025;

578.280 euro per l’anno 2026;

289.140 euro per l’anno 2027.

Il procedimento è stato seguito dall’Ufficio Mobilità e Traffico del Servizio Polizia Locale, sotto la responsabilità del geom. Generoso Roca, responsabile unico del procedimento (RUP), e del dirigente dott. Vincenzo Manzo.