Edizione n° 5856

BALLON D'ESSAI

FRODI // Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA
16 Ottobre 2025 - ore  13:06

CALEMBOUR

FOGGIANO // DIA sequestra 4 milioni di euro a imprenditore foggiano legato alla criminalità organizzata
16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, prorogata per 2 anni la concessione del servizio di sosta a pagamento: impegno di spesa di oltre 1,1 milioni di euro

PL Foggia, prorogata per 2 anni la concessione del servizio di sosta a pagamento: impegno di spesa di oltre 1,1 milioni di euro

Il procedimento è stato seguito dall’Ufficio Mobilità e Traffico del Servizio Polizia Locale

Foggia, sosta tariffata: esenzioni per visite mediche e sconti per Disability Card

Foggia, sosta tariffata

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia ha approvato la determinazione dirigenziale n. 177 del 14 ottobre 2025, con cui viene formalizzata l’estensione per ulteriori due anni del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale.
L’appalto, già affidato nel 2023 alla società GPS Global Parking Solutions S.p.A., sarà prorogato fino al 16 luglio 2027, con un impegno economico complessivo di 1.156.560 euro (IVA inclusa) per i servizi aggiuntivi e complementari.

Il percorso amministrativo

La decisione si inserisce nel quadro della concessione stipulata il 7 febbraio 2023 (Repertorio n. 11055) a seguito di gara pubblica, per un importo iniziale di 4,74 milioni di euro al netto dell’IVA. L’aggiudicazione, avvenuta nel luglio 2022, prevedeva la durata biennale del servizio con possibilità di proroga per altri due anni, in base al capitolato speciale d’appalto.

Nel corso del 2025, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16 aprile, l’amministrazione ha approvato la relazione tecnica per l’estensione del servizio e per il suo prosieguo biennale, come previsto dal contratto. Successivamente, la determinazione dirigenziale n. 87 del 28 maggio 2025 ha stabilito l’affidamento alla società aggiudicataria di servizi similari e complementari per un valore complessivo di 948 mila euro al netto dell’IVA.

Il valore complessivo della concessione

A seguito dell’estensione, il valore economico complessivo della concessione raggiunge 10.431.315,98 euro (IVA esclusa), con una differenza di circa 5,68 milioni di euro rispetto al contratto originario.
Il pagamento dei servizi aggiuntivi avverrà in rate trimestrali da 118.500 euro (IVA esclusa), a condizione che la società risulti in regola con i versamenti del 33,33% dei ricavi e con il canone di locazione dei locali comunali di via Gramsci.

Le somme impegnate nel bilancio comunale risultano così ripartite:

289.140 euro per l’anno 2025;

578.280 euro per l’anno 2026;

289.140 euro per l’anno 2027.

Il procedimento è stato seguito dall’Ufficio Mobilità e Traffico del Servizio Polizia Locale, sotto la responsabilità del geom. Generoso Roca, responsabile unico del procedimento (RUP), e del dirigente dott. Vincenzo Manzo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.