Roma, 16 ottobre 2025 – Con il calo delle temperature e le prime piogge autunnali, si ripresenta un fenomeno tanto comune quanto pericoloso: i gatti, in particolare i cuccioli randagi, cercano riparo nei luoghi più caldi delle città, trovando rifugio persino nei motori delle automobili.

A lanciare l’allarme è l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), dopo l’ennesimo intervento di salvataggio avvenuto questa mattina a Novara, in via Piave 14. Un gattino di circa tre mesi è stato ritrovato nascosto nel cofano di un’auto. “È andata bene questa volta – spiegano i volontari – ma poteva finire diversamente: il motore di un’auto può uccidere un piccolo in pochi secondi”.

Il cucciolo, privo di microchip ma in buone condizioni, si trova ora al rifugio Enpa di via del Gazzurlo 57. Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare i volontari al numero 333 4689332 tramite WhatsApp.

Un’emergenza diffusa in tutta Italia

Non si tratta di un caso isolato. A Reggio Emilia, una micina chiamata Lucy è sopravvissuta dopo aver affrontato un viaggio intero all’interno del vano motore di un’auto. A Pescara, invece, un altro cucciolo terrorizzato è stato estratto da un’auto in sosta in via Genova.

“Con l’arrivo del freddo – spiega Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – molti gatti di strada trovano rifugio nei motori, nelle marmitte o nei passaruota. Sono luoghi caldi, ma mortali. Per questo chiediamo a tutti gli automobilisti di compiere un gesto semplice prima di partire: controllare l’auto.”

Vademecum Enpa: come evitare tragedie

Batti il cofano – Dai due colpetti leggeri prima di accendere l’auto: il rumore può far fuggire l’animale. Ascolta – Se senti miagolii o rumori insoliti, ferma subito il motore e chiama la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco o un’associazione animalista. Lascia un messaggio – Se sospetti la presenza di un gatto in un’auto parcheggiata, lascia un biglietto per avvisare il proprietario. Non creare panico – Evita rumori forti o assembramenti: il gatto, spaventato, potrebbe scappare e rischiare la vita.

Un gesto semplice, come battere il cofano, può davvero salvare una vita.

Lucy, la gattina miracolata che ora cerca casa

Lucy aveva meno di 50 giorni quando si è infilata nel motore di un’auto. Dopo un lungo viaggio, è stata trovata viva per miracolo. Ora, a tre mesi, è guarita, vaccinata e cerca una famiglia.

È una micina timida ma dolce, adatta a una casa tranquilla, senza bambini piccoli e magari con un altro gatto che la aiuti a fidarsi. Le adozioni sono riservate alla zona di Reggio Emilia e province limitrofe.

“Basta un gesto per salvare una vita”

Ogni anno, centinaia di gatti rischiano di morire per cercare un po’ di calore. L’Enpa invita tutti i cittadini a diffondere il messaggio e a prestare attenzione, specialmente nelle zone dove vivono colonie feline.

Un piccolo gesto, come battere il cofano, può essere la differenza tra la vita e la morte per un animale indifeso.