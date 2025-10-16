Industria Felix ESG 2025: la Puglia tra le regioni più virtuose con 11 imprese premiate

Sono 94 le aziende italiane che si distinguono per i migliori indici di sostenibilità secondo i criteri ESG (Environmental, Social e Governance), valutate sulla base dei dati di Cerved Rating Agency. Tra queste, 11 appartengono alla Puglia, riconosciuta come una delle regioni più virtuose d’Italia insieme a Lombardia e Campania.

Le imprese sono state premiate a Roma, nel Palazzo Senatorio, durante il 66° evento Industria Felix – prima edizione nazionale ESG, organizzato da Industria Felix Magazine, fondato e diretto da Michele Montemurro.

Durante la cerimonia, Fabrizio Negri, CEO di Cerved Rating Agency, ha sottolineato che «la sostenibilità resta un pilastro fondante per la sana e prudente gestione del rischio delle imprese. Chi affronta le sfide dei mercati con consapevolezza ha il vantaggio di prendere decisioni strategiche informate». Negri ha aggiunto che il ruolo di Cerved è quello di «testimoniare la capacità di analisi e valorizzazione delle eccellenze aziendali italiane in ambito ESG».

La Lombardia guida la classifica con 17 aziende premiate, seguita da Campania e Puglia con 11 ciascuna, e da Lazio e Piemonte con 8. In totale, 43 imprese hanno ottenuto una valutazione molto alta o alta rispetto ai criteri ESG.

La giornata si è aperta con un convegno moderato da Filippo Liverini, co-portavoce del Comitato scientifico Industria Felix, e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici e imprenditoriali, tra cui Svetlana Celli, presidente dell’assemblea capitolina, e numerosi esperti del settore finanziario e industriale.

Tra le aziende pugliesi premiate figurano Acquedotto Pugliese S.p.a., La Lucente S.p.a., Oropan S.p.a., Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.a., Incentive Promomedia S.r.l., Vet S.r.l. (Bari), Cetola S.p.a., Consorzio Stabile Prometeo S.p.a., Ortore S.r.l., Sottolestelle S.r.l. Sb (Foggia) e Cantine San Giorgio S.r.l. (Taranto).

L’evento è stato realizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved Rating Agency e A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews e il patrocinio di Aepi. Partner ufficiali dell’iniziativa: Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group e Idea75. L’iniziativa sostiene gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.