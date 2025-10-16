Edizione n° 5856

BALLON D'ESSAI

16 Ottobre 2025 - ore  13:06

CALEMBOUR

16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Home // Santa Maradona Football Club // Juventus nel mirino della UEFA: aperta un'indagine per violazione del Fair Play Finanziario

UEFA Juventus nel mirino della UEFA: aperta un’indagine per violazione del Fair Play Finanziario

La UEFA ha ufficialmente aperto un procedimento nei confronti della Juventus per un possibile sforamento dei parametri del Fair Play Finanziario relativi al triennio 2022/2023 – 2024/2025.

Juventus, Tudor punta su Koopmeiners: allenamenti specifici per rilanciarlo

Teun Koopmeiners, - Fonte Immagine: transfermarkt.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Ottobre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

La comunicazione è arrivata il 18 settembre, proprio nel giorno in cui il club bianconero si prepara ad annunciare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

“Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023 – 2024/2025”, si legge nella nota ufficiale della Juventus.

Sotto la lente la “Football Earning Rule”

Il procedimento riguarda la cosiddetta Football Earning Rule, la regola che impone ai club di contenere le perdite complessive entro 60 milioni di euro nel triennio preso in esame.
Secondo quanto riportato, la Juventus potrebbe non essere riuscita a rispettare questa soglia.

Il club torinese, tuttavia, ha precisato di essere in regola con l’altro parametro del nuovo Fair Play Finanziario, lo Squad Cost Ratio, che misura il rapporto tra costi della rosa e ricavi.

“Nel 2024 il Gruppo ha rispettato tale parametro su base consolidata e prevede di poterlo rispettare anche per il 2025”, ha spiegato la società.

Le possibili conseguenze per i bianconeri

L’esito dell’indagine UEFA è atteso per la primavera del 2026. La decisione terrà conto anche delle prospettive economico-finanziarie della Juventus nei prossimi anni.
Le possibili sanzioni vanno da una multa economica (non ancora quantificabile ma non particolarmente pesante) fino a restrizioni sportive, come la limitazione del numero di giocatori schierabili nelle competizioni europee.

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Nessun campo trovato.