La UEFA ha ufficialmente aperto un procedimento nei confronti della Juventus per un possibile sforamento dei parametri del Fair Play Finanziario relativi al triennio 2022/2023 – 2024/2025.

La comunicazione è arrivata il 18 settembre, proprio nel giorno in cui il club bianconero si prepara ad annunciare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

“Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023 – 2024/2025”, si legge nella nota ufficiale della Juventus.

Il procedimento riguarda la cosiddetta Football Earning Rule, la regola che impone ai club di contenere le perdite complessive entro 60 milioni di euro nel triennio preso in esame.

Secondo quanto riportato, la Juventus potrebbe non essere riuscita a rispettare questa soglia.

Il club torinese, tuttavia, ha precisato di essere in regola con l’altro parametro del nuovo Fair Play Finanziario, lo Squad Cost Ratio, che misura il rapporto tra costi della rosa e ricavi.

“Nel 2024 il Gruppo ha rispettato tale parametro su base consolidata e prevede di poterlo rispettare anche per il 2025”, ha spiegato la società.