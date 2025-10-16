MANFREDONIA – La dea bendata torna a sorridere sulla Puglia, e in particolare su Manfredonia. Nelle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da capogiro, portando a casa 57.750 euro grazie a un terno secco (9−14−71) giocato sulla ruota di Genova.

La schedina vincente, con una puntata complessiva di 40 euro, è stata convalidata presso la ricevitoria di via Giuseppe Di Vittorio a Manfredonia.

Il colpo è stato segnalato dal portale specializzato Agimeg.it, che ha evidenziato come la provincia di Foggia si sia distinta tra le più fortunate della Puglia, totalizzando la vincita più alta dell’ultimo concorso.

Le altre vincite in Puglia

Non solo Manfredonia. La fortuna ha baciato anche altre province pugliesi:

Leporano (TA): con una giocata da 6 euro, un giocatore ha centrato un terno secco (6−17−82) sulla ruota di Bari, vincendo 22.750 euro nella ricevitoria di via Litoranea Salentina. Conversano (BA): un altro fortunato ha indovinato il terno secco (17−21−27) giocando sull’opzione “Tutte” le ruote, portando a casa 22.500 euro. Gravina in Puglia (BA): nel 10eLotto, una vincita da 20.001 euro è arrivata grazie a un “8” con numeri Extra, giocando in modalità frequente con una puntata di 4 euro nella ricevitoria di via Fratelli Cervi.

Una regione baciata dalla fortuna

In totale, le vincite registrate in Puglia nelle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto hanno superato i 120.000 euro, confermando la regione tra le più fortunate d’Italia. Ancora una volta, la provincia di Foggia si distingue come una delle più premiate, con Manfredonia che guida la classifica grazie al colpo da oltre 57mila euro.

Fonte: FoggiaToday – Segnalazione: Agimeg.it