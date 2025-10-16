Edizione n° 5856

BALLON D'ESSAI

FRODI // Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA
16 Ottobre 2025 - ore  13:06

CALEMBOUR

FOGGIANO // DIA sequestra 4 milioni di euro a imprenditore foggiano legato alla criminalità organizzata
16 Ottobre 2025 - ore  08:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, terno secco al Lotto: vinti 57.750 euro sulla ruota di Genova

MANFREDONIA Manfredonia, terno secco al Lotto: vinti 57.750 euro sulla ruota di Genova

La schedina vincente, con una puntata complessiva di 40 euro, è stata convalidata presso la ricevitoria di via Giuseppe Di Vittorio a Manfredonia

San Severo festeggia: vincita da 50mila euro al 10eLotto

Gioco del Lotto - Fonte Immagine non riferita al testo: ilrestodelcarlino.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
16 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – La dea bendata torna a sorridere sulla Puglia, e in particolare su Manfredonia. Nelle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da capogiro, portando a casa 57.750 euro grazie a un terno secco (9−14−71) giocato sulla ruota di Genova.

La schedina vincente, con una puntata complessiva di 40 euro, è stata convalidata presso la ricevitoria di via Giuseppe Di Vittorio a Manfredonia.
Il colpo è stato segnalato dal portale specializzato Agimeg.it, che ha evidenziato come la provincia di Foggia si sia distinta tra le più fortunate della Puglia, totalizzando la vincita più alta dell’ultimo concorso.

Le altre vincite in Puglia

Non solo Manfredonia. La fortuna ha baciato anche altre province pugliesi:

Leporano (TA): con una giocata da 6 euro, un giocatore ha centrato un terno secco (6−17−82) sulla ruota di Bari, vincendo 22.750 euro nella ricevitoria di via Litoranea Salentina. Conversano (BA): un altro fortunato ha indovinato il terno secco (17−21−27) giocando sull’opzione “Tutte” le ruote, portando a casa 22.500 euro. Gravina in Puglia (BA): nel 10eLotto, una vincita da 20.001 euro è arrivata grazie a un “8” con numeri Extra, giocando in modalità frequente con una puntata di 4 euro nella ricevitoria di via Fratelli Cervi.

Una regione baciata dalla fortuna

In totale, le vincite registrate in Puglia nelle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto hanno superato i 120.000 euro, confermando la regione tra le più fortunate d’Italia. Ancora una volta, la provincia di Foggia si distingue come una delle più premiate, con Manfredonia che guida la classifica grazie al colpo da oltre 57mila euro.

Fonte: FoggiaToday – Segnalazione: Agimeg.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.