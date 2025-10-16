Luca Vildoza arrestato con la moglie: "Hanno aggredito una operatrice del 118"

Era stato uno dei protagonisti della vittoria della Virtus sul Monaco, ma appena uscito dal PalaDozza invece di andare a festeggiare o a riposarsi Luca Vildoza avrebbe pensato bene di ingaggiare un insensato duello con un’ambulanza. Tutto è cominciato in via Calori, accanto al palasport di piazza Azzarita, dove l’auto del playmaker italoargentino sarebbe stata ostacolata dal mezzo della Croce Rossa, che era in partenza per un intervento di soccorso a un ferito.

Vildoza sarebbe andato subito su tutte le furie cominciando a lampeggiare verso l’ambulanza per poi insultarne l’equipaggio. E dopo essersi messo alla guida, poco dopo sul vicino viale Silvani il cestista avrebbe impedito al mezzo del 118 di procedere con alcune frenate e altre brusche manovre. A quel punto i sanitari si sono fermati scendendo in strada per chiedere spiegazioni al giocatore, che avrebbe ricominciato a inveire contro di loro, accusandoli di essersi fermati a giocare con il telefono impedendogli di andarsene dal palasport dopo la partita.

All’ira di Vildoza si è aggiunta quella della moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, che avrebbe tirato per i capelli una volontaria della Croce Rossa prendendola anche per il collo. L’operatrice del 118 sarebbe poi stata afferrata per un braccio dal giocatore, che l’avrebbe sollevata in aria per il collo. La donna è stata difesa dai colleghi e poi dai carabinieri, che proprio in quel momento passavano di lì con una gazzella.

Poco dopo sul posto è arrivata anche una volante della polizia, chiamata dai sanitari. Il giocatore e la fidanzata sono stati bloccati e portati in Questura, dove entrambi sono stati arrestati e in queste ore vengono processati per direttissima. Il trentenne nativo di Mar del Plata avrebbe dovuto partire con i compagni per Lione, dove domani è in programma un’altra gara di Eurolega. Intanto la Virtus ha già messo al lavoro i propri avvocati e preannuncia una nota a breve.

Lo riporta Rainews.it