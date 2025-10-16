In un racconto che sfida ogni logica medica, una testimonianza sta facendo il giro dei social e dei mezzi di comunicazione: quella di un uomo che, dichiarato “malato incurabile”, ha vissuto un’esperienza mistica con Padre Pio durante uno dei momenti più drammatici della sua malattia. E ora, miracolosamente, è ancora vivo.
Il paziente era stato colpito da una patologia grave, per la quale i medici non offrivano più speranze: stadi avanzati, organi compromessi, prognosi considerata terminale. I tentativi terapeutici si erano rivelati vani. Marco, costretto a letto, con il morale sotto terra, era convinto che la sua fine fosse imminente.
Secondo quanto raccontato nel video, a un certo punto la situazione precipitò: febbre alta, dolori lancinanti, difficoltà respiratorie. I familiari — ormai rassegnati — iniziarono i preparativi, mentalmente e spiritualmente, all’addio.
In quel momento di massima disperazione, l’uomo racconta di aver fatto un sogno — o forse meglio dire una visione — in cui compariva Padre Pio. Le parole pronunciate dal santo furono chiare e rassicuranti: «Non ti preoccupare». Un invito alla fiducia, alla pace interiore, a lasciare la paura da parte. Durante il sogno, Padre Pio sarebbe apparso vicino al letto, con sguardo sereno, e avrebbe protetto l’uomo con un gesto silenzioso. Nel resoconto, quella visione fu accompagnata da una sensazione di calore e consolazione che non aveva mai provato prima.
Dopo quel momento, le condizioni fisiche dell’uomo iniziarono un cammino inaspettato: graduali miglioramenti, parametri vitali che recuperavano vigore, infezioni che si ritiravano, organi che reagivano.
Lo riporta PadrePiotv
1 commenti su "Malato incurabile, sogna Padre Pio: «Non ti preoccupare». Oggi è vivo, contro ogni previsione (video)"
IMPORTANTISSIMO!!!
MALATTIA E GUARIGIONE DI EZECHIA
2 RE 20:1-6
“In quel tempo EZECHIA SI AMMALÒ DI UNA MALATTIA CHE DOVEVA CONDURLO ALLA MORTE. Il profeta Isaia, figlio di Amots, andò da lui, e gli disse: «Così parla il SIGNORE: “Da’ i tuoi ordini alla tua casa; perché tu morirai; non guarirai”».
Allora EZECHIA VOLTÒ LA FACCIA VERSO IL MURO E PREGÒ IL SIGNORE, dicendo: «SIGNORE ricòrdati, ti prego, che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi». Ezechia scoppiò in un gran pianto.
Isaia non era ancora giunto al centro della città, quando la parola del SIGNORE gli fu rivolta in questi termini:«Torna indietro, e di’ a Ezechia, principe del mio popolo: “COSÌ PARLA IL SIGNORE, DIO di Davide tuo padre: HO UDITO LA TUA PREGHIERA, HO VISTO LE TUE LACRIME; ECCO, IO TI GUARISCO; fra tre giorni salirai alla casa del SIGNORE. AGGIUNGERÒ ALLA TUA VITA QUINDICI ANNI.”
Dio stesso mette in guardia il suo popolo dal consultare o pregare i morti. È un atto che allontana l’uomo da Lui e apre la porta a inganni spirituali.
Ricordiamoci che Satana è capace di fare anche questo…
La BIBBIA È CHIARA A RIGUARDO!!
ISAIA 8:19
“Se vi si dice:
«Consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini,
quelli che sussurrano e bisbigliano»,
rispondete: «UN POPOLO NON DEVE FORSE CONSULTARE IL SUO DIO?
SI RIVOLGERÀ FORSE AI MORTI IN FAVORE DEI VIVI?”
PURTROPPO la chiesa cattolica romana ha modificato questo passo della Bibbia dal testo originale,per avvalersi dalle pratiche sui defunti.
SALMO 115:17
“Non sono i morti che lodano il SIGNORE,
né alcuno di quelli che scendono nella tomba.”
ECCLESIASTE 9:5-6;10
“Infatti, i viventi sanno che moriranno; MA I MORTI NON SANNO NULLA, e per essi non c’è più salario; POICHÉ LA LORO MEMORIA È DIMENTICATA.
Il loro amore come il loro odio e la loro invidia sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole.
Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze; POICHÉ NEL SOGGIORNO DEI MORTI DOVE VAI, NON C’È PIÙ NÉ LAVORO, NÉ PENSIERO, NÉ SCIENZA, NÉ SAGGEZZA.”
Non ci sono santi o defunti che possano fare da tramite: solo Gesù Cristo è il nostro Mediatore e Intercessore.
1 TIMOTEO 2:5
“Infatti c’è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.”
Le pratiche di pregare i morti o chiedere intercessioni ai santi non hanno fondamento biblico. Sono state introdotte col tempo dalla chiesa cattolica romana, ma deviano l’attenzione dal centro della fede: Cristo solo, la Parola sola, la grazia sola.
Non c’è voce che salga dal sepolcro,
non c’è mano di santo che possa muovere il cielo.
Solo il sangue dell’Agnello apre la via,
solo Cristo ascolta, salva e consola.