In un racconto che sfida ogni logica medica, una testimonianza sta facendo il giro dei social e dei mezzi di comunicazione: quella di un uomo che, dichiarato “malato incurabile”, ha vissuto un’esperienza mistica con Padre Pio durante uno dei momenti più drammatici della sua malattia. E ora, miracolosamente, è ancora vivo.

Il paziente era stato colpito da una patologia grave, per la quale i medici non offrivano più speranze: stadi avanzati, organi compromessi, prognosi considerata terminale. I tentativi terapeutici si erano rivelati vani. Marco, costretto a letto, con il morale sotto terra, era convinto che la sua fine fosse imminente.

Secondo quanto raccontato nel video, a un certo punto la situazione precipitò: febbre alta, dolori lancinanti, difficoltà respiratorie. I familiari — ormai rassegnati — iniziarono i preparativi, mentalmente e spiritualmente, all’addio.

In quel momento di massima disperazione, l’uomo racconta di aver fatto un sogno — o forse meglio dire una visione — in cui compariva Padre Pio. Le parole pronunciate dal santo furono chiare e rassicuranti: «Non ti preoccupare». Un invito alla fiducia, alla pace interiore, a lasciare la paura da parte. Durante il sogno, Padre Pio sarebbe apparso vicino al letto, con sguardo sereno, e avrebbe protetto l’uomo con un gesto silenzioso. Nel resoconto, quella visione fu accompagnata da una sensazione di calore e consolazione che non aveva mai provato prima.

Dopo quel momento, le condizioni fisiche dell’uomo iniziarono un cammino inaspettato: graduali miglioramenti, parametri vitali che recuperavano vigore, infezioni che si ritiravano, organi che reagivano.

Lo riporta PadrePiotv