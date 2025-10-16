Manfredonia. È scontro politico in città dopo la perdita di circa 52 milioni di euro di fondi PNRR destinati al superamento degli insediamenti di Borgo Mezzanone. La coalizione di centrodestra accusa il sindaco Gianni La Marca di “grave negligenza” e di aver tentato di “scaricare le responsabilità sul governo nazionale”.

Nel comunicato diffuso dai gruppi di opposizione — Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Liberali Riformisti e PSI — si sostiene che l’amministrazione comunale fosse a conoscenza delle scadenze legate ai finanziamenti sin dal suo insediamento, oltre un anno fa. Secondo quanto riportato, anche la Prefettura di Foggia avrebbe segnalato con urgenza la necessità di procedere rapidamente per non perdere le risorse assegnate.

“Le scadenze erano chiare e note — si legge nella nota — ma il Comune ha preferito non agire, trincerandosi dietro la data del marzo 2026, prevista dagli strumenti europei”.

Durante una riunione avvenuta “tempo fa” nella stanza del sindaco, i consiglieri di centrodestra avrebbero chiesto di investire subito il Consiglio comunale della questione, per evitare la revoca dei finanziamenti. Tuttavia, secondo l’opposizione, “l’amministrazione non ha assicurato la necessaria trasparenza e non ha informato preventivamente il Consiglio”.

La coalizione parla di “inadeguatezza palese” e di “trasparenza solo annunciata”, denunciando un atteggiamento “autoreferenziale” da parte del primo cittadino.