Minuto di silenzio in tutte le scuole per i tre carabinieri morti nel Veronese

Roma, 16 ottobre 2025 — Domani mattina, in tutte le scuole d’Italia, la campanella suonerà nel silenzio. Prima dell’inizio delle lezioni, studenti e docenti si raccoglieranno in un minuto di silenzio per ricordare i tre carabinieri che hanno perso la vita nell’esplosione avvenuta nel Veronese due giorni fa. Lo ha disposto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con una circolare inviata agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Un gesto di raccoglimento e partecipazione, che vuole unire il Paese nel lutto e nella riconoscenza verso chi, in divisa, ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. “La scuola è comunità educante e civile — ha sottolineato Valditara — e ha il compito di trasmettere ai giovani il senso del sacrificio, del rispetto per le istituzioni e del valore della vita. Il silenzio, domani, sarà la nostra voce comune di cordoglio e solidarietà”.

La tragedia nel Veronese

L’esplosione, avvenuta nella serata di martedì in un deposito di materiale esplosivo nelle campagne tra San Martino Buon Albergo e Zevio, ha distrutto completamente la struttura. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato durante un sopralluogo tecnico dei militari dell’Arma, chiamati a verificare la presenza di sostanze pericolose all’interno dell’edificio. Le vittime, tre carabinieri esperti del reparto artificieri, sarebbero state investite dall’onda d’urto mentre stavano predisponendo le misure di sicurezza.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Verona, proseguono per accertare le cause dell’esplosione e stabilire eventuali responsabilità. Sul posto, fin dalle prime ore, i vigili del fuoco, i tecnici dell’Arpa e i nuclei investigativi dell’Arma hanno lavorato per bonificare l’area e recuperare ogni elemento utile a ricostruire la dinamica.

Il cordoglio delle istituzioni

Il dolore per la morte dei tre militari ha attraversato le istituzioni e l’intero Paese. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso “profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei servitori dello Stato caduti nell’adempimento del loro dovere”. Parole analoghe sono arrivate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ricordato “il coraggio e l’abnegazione dei carabinieri, esempio quotidiano di servizio alla nazione”.

In molte città, le bandiere delle caserme e degli edifici pubblici sono state esposte a mezz’asta. Nelle prossime ore, la camera ardente sarà allestita presso la caserma “Salvo D’Acquisto” di Verona, dove colleghi e cittadini potranno rendere omaggio ai tre militari.

Le scuole in prima linea nel ricordo

La decisione del ministro Valditara di coinvolgere il mondo della scuola vuole essere anche un gesto educativo. “Ogni comunità scolastica — si legge nella nota ministeriale — è invitata a riflettere sul valore del servizio, del sacrificio e della solidarietà”.

Molti dirigenti scolastici hanno già annunciato momenti di riflessione collettiva. In diversi istituti, gli studenti leggeranno messaggi o testi sulla pace e sul rispetto della vita. “Non è solo un minuto di silenzio — ha detto una preside di un liceo romano — ma un’occasione per educare alla memoria, per capire cosa significhi indossare una divisa e servire il bene comune”.

Un Paese unito nel dolore

Il lutto che attraversa l’Italia riporta l’attenzione sul lavoro silenzioso e rischioso delle forze dell’ordine. Ogni giorno, migliaia di uomini e donne dell’Arma affrontano pericoli e responsabilità spesso invisibili. Le vittime del Veronese rappresentano quel senso di dedizione che, anche di fronte alla tragedia, suscita un sentimento condiviso di riconoscenza.

Domani, nelle aule e nei cortili delle scuole, il silenzio sarà carico di significato: un tributo di civiltà e gratitudine. Un modo per ricordare che la sicurezza e la libertà quotidiana hanno un prezzo, e che dietro ogni uniforme c’è una persona, una storia, una famiglia.

Lo riporta l’Ansa.