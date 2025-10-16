fonte: corrieredelmezzogiorno.it

BARI – Potrebbe essere questione di giorni la firma dell’atto costitutivo che segnerà la nascita della prima compagnia aerea interamente pugliese. Il progetto, ambizioso e fortemente identitario, nasce dall’iniziativa di almeno dieci imprenditori locali pronti a scommettere su un’idea che profuma di sfida e di orgoglio territoriale: dotare la Puglia di un vettore “made in Puglia”, a capitale totalmente privato, capace di offrire collegamenti aerei nazionali e internazionali a tariffe più accessibili.

L’iniziativa, partita da una proposta del presidente di Confindustria Bari-Bat, Mario Aprile, ha trovato terreno fertile nel tessuto imprenditoriale regionale. In poche settimane, la suggestione si è trasformata in un progetto concreto, tanto che l’appuntamento dal notaio in un importante studio di Bari è ormai imminente. Il nome scelto, ancora provvisorio, potrebbe essere «Puglia Sky», simbolo di una regione che guarda in alto, decisa a prendere il volo.

Gli imprenditori coinvolti

Nel gruppo fondatore figurano quattro nomi di peso dell’economia pugliese, provenienti da settori differenti. Dalla Capitanata arrivano Antonio Salandra, imprenditore di Biccari, e Giacomo Mescia di Orsara di Puglia, entrambi attivi nel comparto delle energie rinnovabili. Accanto a loro Vito Ladisa, figura di riferimento nel mondo della ristorazione e dell’editoria, e Antonio Albanese di Massafra, imprenditore nella gestione dei rifiuti ed editore.

Il capitale iniziale messo sul piatto ammonta a circa 5 milioni e mezzo di euro, cifra destinata a crescere con l’ingresso di altri soci. Secondo indiscrezioni, infatti, altri cinque imprenditori avrebbero manifestato interesse per partecipare all’iniziativa, avviando contatti diretti con Confindustria Bari-Bat. Il fermento è palpabile: il centralino dell’associazione negli ultimi giorni è stato letteralmente preso d’assalto da richieste di informazioni e manifestazioni di sostegno.

Il sostegno di Aeroporti di Puglia

A guardare con particolare interesse alla nascita della nuova compagnia è Aeroporti di Puglia, presieduta da Antonio Vasile, che ha espresso apertamente il proprio appoggio al progetto. «Facciamo il tifo per questa iniziativa – ha commentato Vasile – perché può rappresentare una svolta per la connettività della nostra regione e per la competitività del sistema aeroportuale pugliese».

Il piano operativo della futura «Puglia Sky» si concentrerebbe inizialmente sull’aeroporto di Bari-Palese, principale hub regionale, ma con un’attenzione speciale al rafforzamento dei voli da Brindisi e Foggia. Quest’ultimo, il “Gino Lisa”, è reduce da anni di incertezze e attende il rilancio con l’arrivo di AeroItalia, che dovrebbe inaugurare le nuove tratte per Milano e Torino. Il nuovo vettore pugliese, in prospettiva, potrebbe contribuire a stabilizzare e ampliare l’offerta del traffico aereo su tutta la regione.

Una compagnia “made in Puglia” per turismo e mobilità

Il progetto non si limita a un’operazione economica. Nelle intenzioni dei promotori, «Puglia Sky» rappresenta un investimento strategico per la mobilità e il turismo, due settori chiave per lo sviluppo regionale. L’obiettivo è duplice: potenziare i collegamenti con il Centro e Nord Italia – fondamentali per lavoro, salute e affari – e al tempo stesso favorire l’arrivo dei flussi turistici verso il Sud, con tariffe competitive e servizi efficienti.

Negli ultimi mesi, infatti, le lamentele dei viaggiatori pugliesi si sono moltiplicate: voli alle stelle, tratte soppresse e collegamenti ferroviari spesso interrotti hanno reso complicati gli spostamenti. In vista delle festività natalizie, ad esempio, un biglietto Milano-Bari può arrivare a costare anche 400 euro, spingendo molti a soluzioni alternative e paradossali, come volare da Budapest pur di risparmiare. In questo contesto, la nuova compagnia potrebbe colmare un vuoto reale e molto sentito.

Prospettive e sfide

Prima del decollo effettivo, il progetto dovrà affrontare una serie di step tecnici e burocratici, dalle autorizzazioni all’ottenimento delle licenze operative, fino al reclutamento del personale. Una fase che, secondo i promotori, potrà contare su un bacino di professionalità già formate: piloti, assistenti di volo e tecnici che negli ultimi anni hanno lasciato il settore per mancanza di opportunità stabili.

La nascita di «Puglia Sky» sarebbe dunque un segnale di fiducia e rilancio per l’intero comparto, capace di generare occupazione qualificata e di restituire alla regione un ruolo da protagonista nei cieli italiani. L’auspicio è che l’iniziativa possa tradursi in una rete di collegamenti capillare e sostenibile, che unisca finalmente tutti gli scali pugliesi – da Bari a Brindisi, da Foggia a Taranto – e che renda la Puglia più vicina al resto del Paese.

Un sogno che, a giudicare dal fervore delle ultime ore, è pronto a diventare realtà.

