17 Ottobre 2025 - ore  17:19

17 Ottobre 2025 - ore  13:24

Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA

FRODI Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA

Italia Olivicola e CIA Agricoltori Italiani lanciano l’allarme per il rischio di frode sull’olio extravergine d’oliva spacciato per italiano

Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA

Gennaro Sicolo - Fonte: cuoreeconomico.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Ottobre 2025
Economia

Italia Olivicola e CIA Agricoltori Italiani lanciano l’allarme per il rischio di frode sull’olio extravergine d’oliva spacciato per italiano, venduto a prezzi estremamente bassi, fino a 7-7,7 euro/kg all’ingrosso. L’appello è rivolto al Sottosegretario alle Politiche Agricole Patrizio Giacomo La Pietra, affinché queste vendite siano attentamente monitorate dagli organismi di controllo per proteggere i produttori italiani durante la campagna olearia.

Secondo Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola e vicepresidente nazionale di CIA, esiste il rischio concreto che l’olio importato e di bassa qualità venga fatto passare per italiano, approfittando della debolezza di mercati esteri come quello tunisino. “Serve una mano ferma contro speculazioni e triangolazioni di olio che cercano di ingannare il mercato”, sottolinea Sicolo.

Le Borse Merci registrano ribassi anomali, mentre a Bari e soprattutto in Sicilia i prezzi del vero olio extravergine restano in crescita: a Palermo e Trapani l’aumento è stato del 10% in una settimana, con il record dell’olio DOP Monti Iblei a 14,85 euro/kg secondo Ismea Mercati.

Italia Olivicola ricorda che al 30 settembre le giacenze di olio italiano negli oleifici nazionali erano nuovamente a zero, in un’annata in cui le quotazioni italiane erano doppie rispetto a quelle di oli spagnoli e greci. L’associazione ribadisce la necessità di difendere il mercato nazionale, evitando che l’import di olio a basso costo venga spacciato per italiano, danneggiando produttori e consumatori.

Sicolo sottolinea l’importanza di un coordinamento dei controlli a livello europeo e mediterraneo e propone di mantenere scambi commerciali trasparenti con i Paesi vicini. “Non chiediamo di chiudere le frontiere, ma di rafforzare i controlli e favorire il dialogo. Aiutare i produttori esteri a crescere significa anche proteggere il valore dell’olio italiano e rafforzare la sua posizione sui mercati internazionali”.

1 commenti su "Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA"

  1. La colpa è anche vostra! Non ho sentore di nessuna iniziativa vostra e di altre associazioni di olivicoltori in difesa del settore. La grande distribuzione vende kg a 2 € e voi zitti e mosca, se poi è quella olearia meglio, così importate più merda dal nord Africa, sud Italia e dalla Liguria Spagna e Grecia. Ma chi come me conosce olive olivi ed olio extra vergine, quello vero, non si fa coglionare da fessi ..

Lascia un commento

