Home // Attualità // Sinodo, la CEI invita le Chiese locali a superare discriminazioni verso gay e trans

TRANS Sinodo, la CEI invita le Chiese locali a superare discriminazioni verso gay e trans

Sinodo, la CEI invita le Chiese locali a superare discriminazioni verso gay e trans. Il nuovo documento sarà votato il 25 ottobre

EPA/Marcelo Say

EPA/Marcelo Say - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Ottobre 2025
Attualità // Prima pagina //

Roma, 16 ottobre 2025 – Redazione. La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha esortato le diocesi e le parrocchie del Paese a superare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone omosessuali e transgender. L’invito arriva nel nuovo documento elaborato dal Sinodo, che sarà sottoposto al voto finale il prossimo 25 ottobre.

Il testo, frutto di un ampio confronto tra vescovi, religiosi e laici, invita le comunità cristiane a promuovere una pastorale “inclusiva e rispettosa delle differenze”, capace di accogliere tutti senza pregiudizi. “Ogni persona – si legge nella bozza – deve sentirsi parte della Chiesa, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere”.

L’obiettivo è quello di favorire una riflessione più profonda sul tema dell’inclusione e di rendere più concreta la testimonianza evangelica nei contesti locali. La CEI invita inoltre le realtà ecclesiali a formare operatori pastorali e sacerdoti su questi temi, affinché le comunità diventino luoghi di ascolto e accoglienza.

Il documento sarà discusso e votato in occasione della prossima assemblea sinodale. Se approvato, rappresenterà un passo significativo verso una Chiesa italiana più aperta e dialogante con il mondo Lgbt+.

Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

