Il manfredoniano Stefano Del Bravo e i fratelli De Gregori reinventano Roma tra arte, musica e acqua

Roma – Il Tevere si è trasformato in un palcoscenico sospeso tra acqua, luce e immaginazione grazie a “Fotogrammi dal Futuro”, la mostra-evento che martedì 14 ottobre ha incantato la capitale con un viaggio tra arte, musica e poesia. L’iniziativa, curata da Lorena Magliocco e Raffaele Quattrone, organizzata da Stefano Sergio Luciano Maina, CEO di Rome Boat, e prodotta artisticamente da Raffaella Lione con l’ottimizzazione di Marco Martorelli, ha inaugurato il progetto UNSCRIPTED. Creatività senza confini, dedicato alle molteplici forme dell’arte contemporanea.

L’arte che illumina il fiume

Protagoniste dell’evento le fotografie di Federico e Marco De Gregori, reinterpretate in chiave pop da Stefano Del Bravo, artista che con il suo linguaggio visivo ha saputo fondere immagine e contemporaneità in un dialogo vibrante tra passato e futuro.

Le sue rielaborazioni, audaci e colorate, hanno restituito una Roma diversa: viva, riflessiva, poetica, capace di specchiarsi nel Tevere come in uno schermo d’acqua. Le opere di Del Bravo hanno catturato la memoria dei brani di Francesco De Gregori, evocando la stessa profondità poetica dei suoi testi e trasportandola in una nuova dimensione visiva.

Una crociera tra musica e visioni

La crociera artistica è partita al tramonto dal molo di Castel Sant’Angelo. Gli ospiti, accolti dal sax di Lorenzo Lupi con un omaggio alle canzoni di De Gregori, hanno potuto godere di un raffinato buffet curato da Davide Guidi, Giorgia Rascelli, Pietro De Carlonis e Verusca Vittori.

Durante la navigazione, tra videoproiezioni e giochi di luce, la città eterna ha preso vita in un racconto multisensoriale. Le immagini scorrevano sulle sponde, accompagnate da un dj set di DJ Nicky Pacelli e da un secondo momento conviviale con Giovanni Bardinella e Gabriele Pinto, in un’atmosfera sospesa tra arte e sogno.

Emozioni e riflessioni

“Fotogrammi dal Futuro è stato un evento di grande valore artistico e simbolico – ha dichiarato Stefano Sergio Luciano Maina –. La straordinaria partecipazione del pubblico dimostra quanto il Tevere possa essere uno spazio vivo, capace di accogliere e ispirare”.

Entusiasmo condiviso anche da Luca Baravalle, presidente della Fondazione Baravalle: “Siamo felici di aver patrocinato una serata che ha unito Roma, il Tevere e la poesia di De Gregori. Le fotografie dei suoi figli, rielaborate da Stefano Del Bravo, hanno saputo restituire tutta la poetica e l’anima delle sue parole”.

L’arte come rigenerazione urbana

L’evento ha rappresentato un esempio emblematico di come l’arte possa diventare strumento di connessione e rigenerazione urbana. Le opere di Del Bravo, intrecciate alle visioni dei fratelli De Gregori, hanno trasformato il fiume in un racconto collettivo, un flusso di memoria e futuro che attraversa Roma come un battito.

“Vedere Roma specchiarsi nell’acqua mentre le fotografie scorrevano come note sospese è stato un momento di grande emozione”, hanno commentato i curatori Lorena Magliocco e Raffaele Quattrone.

Fotogrammi dal Futuro è solo il primo capitolo di UNSCRIPTED, un percorso che porterà la città a dialogare con nuovi linguaggi, immaginari e spazi culturali.

A questa prima mostra a bordo di un battello sul Tevere, tra i circa 100 ospiti, hanno partecipato tra l’altro: Daniela Fedi, Marco Zonetti, Rita Rusic, Eva Grimaldi e Imma Battaglia e la cantante Silvia Salemi.

