FOGGIA – 16 ottobre 2025. Nella splendida cornice della Sala della Ruota di Palazzo Dogana, è stata ufficialmente presentata la candidatura di Vieste al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Un progetto ambizioso che intende proiettare la “perla del Gargano” oltre i confini della tradizionale vocazione turistica, per affermarla come laboratorio di innovazione culturale e rigenerazione sociale.

Il progetto: una nuova identità per la città del mare e della luce

Il dossier, illustrato durante la conferenza, ruota attorno al concept “L’anima bianca della Puglia”, metafora della luce, della pietra e dell’apertura che caratterizzano Vieste e il suo territorio. La visione punta a ridefinire l’immagine della città, intrecciando memoria, creatività contemporanea e sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di trasformare Vieste in un centro culturale dinamico, capace di valorizzare il patrimonio paesaggistico e artistico attraverso processi partecipativi e inclusivi.

Le tappe del percorso verso il 2028

La candidatura si inserisce nel quadro del bando promosso dal Ministero della Cultura, che selezionerà entro il 18 dicembre 2025 le dieci città finaliste. Queste saranno chiamate a presentare le proprie proposte durante un ciclo di audizioni pubbliche previste per marzo 2026, mentre la proclamazione della città vincitrice è fissata per il 27 marzo 2026.

Cultura come motore di crescita

Se Vieste riuscirà a conquistare il titolo, potrà beneficiare di nuovi investimenti, maggiore visibilità internazionale e opportunità di sviluppo nei settori della cultura, del turismo e dell’economia creativa. Il progetto si allinea perfettamente agli obiettivi del programma nazionale: fare della cultura un motore di coesione sociale, innovazione urbana e valorizzazione delle identità locali.

Lo riporta retegargano.it