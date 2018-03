San Severo, 15enne scippa anziana: grave ma non in pericolo di vita

Di:

San Severo – MINORE scippa anziana ferendola gravemente. Il fatto è avvenuto ieri sera a San Servero vicino al Commissariato di Pubblica Sicurezza.– Verso le 18 e 45 circa un poliziotto che si trovava a piedi sulla via Checchia Rispoli notava una persona che inseguiva un ragazzino. Accertato che si trattava di un carabinierE in abiti civili e libero dal servizio, che stava correndo dietro ad uno scippatore, venivano subite diramate le ricerche con le descrizioni degli abiti indossati dal giovane e poco dopo lo stesso veniva rintracciato nei pressi di via Boschetto.Il ragazzo, visibilmente affaticato, inizialmente negava qualsiasi coinvolgimento nello scippo avvenuto ma poco dopo, alle insistenti domande degli agenti che lo avevano bloccato, lo stesso dava indicazioni sul luogo dove era stata gettata via la borsa, consentendo così agli agenti di poterla rinvenire.Nel frattempo, l’anziana vittima dello scippo era rimasta gravemente ferita alla testa, nonché alla spalla sinistra, così venendo prima trasportata presso il pronto soccorso di San Severo e successivamente trasferita nel reparto di Neurochirurgia degli ospedali riuniti di Foggia, dove è ancora ricoverata in prognosi riservata. Ma la donna non sarebbe in condizioni di pericolo, come detto dagli inquirenti.– C.L., solo 15enne, è stato dunque arrestato per furto con strappo e lesioni personali gravi. Il minore, dopo le formalità di rito, è stato associato nell’Istituto per i minori Fornelli di Bari, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per risalire ad eventuali complici.Redazione Stato