Manfredonia, SS89, Usppi: discarica pubblica con eternit e materiale risulta (Ftgallery)

Manfredonia – “MATERIALE di risulta misto ad eternit” presente in area adiacente la SS89 direzione Foggia, presso l’uscita del Ponte Anas. Lo segnala in una nota la segreteria Usppi Consumatori di Manfredonia, del segretario cittadino Aldo Gatta. “Abbiamo inviato e protocollato una comunicazione urgente al Prefetto di Foggia, al sindaco di Manfredonia, al direttore Arpa, al responsabile dell’ufficio igiene di Foggia, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Manfredonia, per evidenziare l’attuale stato di degrado dell’area. Preghiamo gli interessati di intervenire tempestivamente per accertare la natura del materiale e comunque per la rimozione e pulizia della zona. FOTOGALLERY

