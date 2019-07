DEXCAR e le sue vettura gratis: nota Movimento Consumatori Puglia

Di:

Foggia. Il Movimento Consumatori Puglia ha inviato un esposto al Garante della Concorrenza e del Mercato per tutelare i cittadini dall’ultima trovata di una azienda che prometterebbe di ottenere una vettura gratis. È il caso della DEXCAR una società svizzero-tedesca che, con un sistema commerciale denominato “Community car rental free”, promette di concedere una macchina a noleggio per 24 mesi con il solo versamento iniziale di 390 €. “Aderendo a DEXCAR – precisa il dott. Bruno Maizzi, coordinatore Regione Puglia del Movimento Consumatori – l’ordine del cliente viene inserito all’interno di una tabella. All’adesione di nuovi clienti, il proprio ordine via via sale di livello ed entra in nuove tabelle che permettono di raggiungere l’obiettivo della macchina. A livelli più alti, corrispondono macchine di maggior profilo. I livelli più bassi sono ragionevolmente raggiungibili, quelli più alti necessiterebbero di un numero altissimo di nuovi clienti tale da superare facilmente la popolazione italiana”. A seguito di segnalazioni e richieste di chiarimento di numerosi cittadini pugliesi pervenute agli sportelli territoriali, il Movimento Consumatori Puglia ha deciso di trasmettere un esposto al Garante della Concorrenza e del Mercato sottoponendo le proprie osservazioni e valutazioni per meglio giudicare la veridicità e soprattutto la liceità del sistema adottato. “Dallo studio effettuato – aggiunge l’avv. Alessandro Concordia, del Movimento Consumatori Puglia – riteniamo che il sistema opererebbe in violazione dell’art. 5 della Legge 17 agosto 2005, n. 173, che vieta la promozione e la realizzazione di forme di vendita piramidali. Difatti, per avere il veicolo a noleggio è necessario che altri clienti aderiscano al sistema versando la quota che servirà a pagare la macchina, a tutto vantaggio della società DEXCAR”. Nel contempo il Presidente Regionale Bruno Maizzi, in forma estremamente pratica, chiede ai Cittadini a cui hanno già chiesto di aderire e/o che hanno già aderito al programma DEXCAR, di segnalare il proprio nominativo all’indirizzo puglia@movimentoconsumatori.it e di collaborare alla raccolta di informazioni. Per informazioni www.movimentoconsumatoripuglia.it.

