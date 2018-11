Droga. Arrestato spacciatore a San Severo

Di:

San Severo. I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, nell’ambito di una capillare attività di controllo economico del territorio, hanno tratto in arresto un soggetto che deteneva, abilmente occultati sulla propria persona, circa 80 grammi di hashish.

Nel dettaglio, una pattuglia di “baschi verdi” della Compagnia di San Severo, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostante stupefacenti, nei pressi di Piazza Incoronazione

notava un soggetto che cercava di dileguarsi tra le numerose persone presenti.

Prontamente raggiunto e sottoposto a controllo, l’interessato consegnava spontaneamente circa 4 grammi di hashish sostenendo di detenerla per uso personale. Il persistere dello stato di agitazione induceva i Finanzieri ad eseguire, comunque, una perquisizione personale che permetteva di rinvenire abilmente occultato negli slip un involucro in plastica contenente 9 stecche di hashish, per un totale di grammi circa 73,00, ed euro 245, presumibile provento dello spaccio, sottoposti a sequestro.

Lo spacciatore è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari disponendone il giudizio per direttissima.