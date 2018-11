Foggia. Arrestato 30enne per furto

Di:

Foggia. Nella notte appena trascorsa un equipaggio dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, in collaborazione con personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria”, traeva in arresto Zuzzaro Vincenzo, 30enne, fruttivendolo, per furto aggravato e danneggiamento ai danni dell’agenzia Immobiliare “Prendo casa” sita in questa Via Vittime Civili.

Il giovane veniva sorpreso grazie all’ottimo coordinamento degli operatori giunti sul posto da direzioni diverse ed in modo silente, mentre usciva dalla predetta attività con in mano una borsa contenente un computer portatile nel quale il titolare dell’attività aveva tutti i dati relativi alla propria clientela. Il malvivente, dopo un piccolo accenno di fuga, veniva bloccato e trovato in possesso di oggetti riconosciuti successivamente dal proprietario fatto giungere sul posto.

A seguito di una successiva perquisizione domiciliare sono state rinvenute 3 dosi di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, per le quali verrà deferito al Prefetto della Provincia di Foggia quale assuntore ex art. 75 DPR 309/90. L’Autorità Giudiziaria locale ha disposto che l’arrestato fosse condotto in carcere in attesa di giudizio.