La Struttura di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Foggia partecipa anche quest’anno alla Giornata Internazionale del Neonato Pretermine prevista per sabato 17 novembre.

La Giornata ha come finalità quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e delle malattie nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti, che talvolta hanno problemi di salute o non sopravvivono.

Secondo gli standard internazionali, si definisce prematuro un neonato che è nato prima della 37sima settimana di gestazione e con un peso inferiore ai 2 chili e mezzo. Nel mondo, un bambino su dieci nasce prematuro.

La Struttura di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico “Ospedali Riuniti”, Dirigente f.f. Dott. Giuseppe Popolo, ogni anno accoglie con elevata competenza professionale ed amore oltre 268 neonati prematuri.

In occasione della giornata del 17 novembre, presso la Terapia Intensiva Neonatale (Utin) a tutte le mamme dei neonati ricoverati sarà donata una pianta di violette, simbolo del neonato prematuro e sarà permesso ai genitori dei piccoli pazienti di restare più a lungo con i propri figli.