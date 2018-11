Manfredonia. Approvato il Piano sociale di Zona 2018 – 2020

Di:

Manfredonia, 16 novembre 2018. Con recente delibera, il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte S. Angelo, Mattinata e Zapponeta – Distretto Socio-Sanitario n. 54 della ASL Foggia, così come risultante dall’iter procedurale indicato in premessa e composto da:

“Introduzione”;

Cap. 1″Analisi del Contesto socio-demografico e del sistema di offerta dei servizi”;

Cap. 2 “Le priorità strategiche per un welfare locale inclusivo”;

Cap. 3 “La programmazione finanziaria”;

Cap. 4 “Gli attori del sistema di welfare locale”;

Cap. 5 “La progettazione di dettaglio degli interventi di piano”;

Nonché dai seguenti allegati (ai sensi dell’art.16 del Regolamento Regionale n. 04/2007).

Allegato

n046 del 05112018