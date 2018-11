Multe e bollo auto: sanatoria anche dai giudici

Di:

La sanatoria delle cartelle esattoriali inferiori a mille euro inizia a dare i propri frutti. Anche dal giudice di Pace. Perché se è vero che al 31 dicembre 2018 tutti i ruoli iscritti tra il 2000 e il 2010, di importo non superiore a mille euro, saranno automaticamente cancellati dall’Agente della Riscossione – per cui gli stessi contribuenti non dovrebbero più ricevere diffide per tali debiti – è anche vero che già da oggi si possono ottenere i primi benefici. E questo perché la cosiddetta “Pace fiscale” è già legge.

Un decreto legge, per l’esattezza, come tale immediatamente efficace prima ancora della conversione da parte del Parlamento. Questo significa che, non solo per le tasse, ma anche per multe e bollo auto c’è già la sanatoria anche dai giudici. La conferma arriva da una recente sentenza del giudice di pace di Afragola.

fonte www.laleggepertutti.it