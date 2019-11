A 14 anni “Con tutto l’amore che so” di Sara

Cerignola – Quattordici anni e un vissuto pesante alle spalle. Molto pesante. Operata all’età di tre mesi e poi un susseguirsi di interventi.

Ma cosa la caratterizza? Lei sorride. Di un sorriso che spiazza e attraversa in un lampo il cuore.

È Sara Angela Ciafardoni, la piccola scrittrice di Cerignola, autrice del romanzo “Con tutto l’amore che so”, presentato a settembre e subito diventato un fenomeno nel mondo dell’editoria.

Trama dai toni delicatamente autobiografici, “Con tutto l’amore che so” parla di Sofia, ragazzina di quindici anni costretta a letto e a lunghe degenze in ospedale da una grave malattia. Si tratta soprattutto di un romanzo sulla diversità o, ancora meglio, con le parole di Sara Ciafardoni, sull’uguaglianza nella diversità. “La diversità c’è, ma migliora la vita di ognuno” ci dice appunto l’autrice “Siamo tutti diversi, ma dobbiamo comprendere che non è un limite la diversità”.

Il libro, inoltre, vuole dare un altro messaggio, la forza: “Ognuno di noi ha delle zavorre” ancora Sara “E dobbiamo liberarci di queste per riempire poi quel vuoto con emozioni”.

Per credere nella vita.

A due anni Sara dovette stare 30 giorni a pancia in giù a seguito di un intervento. “Io andai di matto e dopo poco ebbi un ictus” il racconto di Isabella Russo, la madre, a Statoquotidiano “Lei invece ha retto. Non poteva mangiare, ma aveva la voglia di sopravvivere, di adattarsi a tutte le situazioni. Senza stare a chiedere che le venisse dato qualcosa”.

Sara è la forza fatta persona. Sara è la determinazione e la voglia di vivere con entusiasmo e nell’azione.

Sara è la vita che non molla e trova un motivo per andare avanti sempre e comunque.

È una studentessa. Fa le sue interrogazioni e le sue verifiche da casa perché non può andare fisicamente a scuola essendo ormai allettata. Ma eccelle. Anche quando la malattia la mette a dura prova.

Realizza quadri, bellissimi e da autodidatta, scrive, legge libri perché per lei “La lettura è una chiave per entrare in altri mondi e che può cambiare a seconda di chi legge. Ma ognuno può scoprire cose belle leggendo”.

Anzi, l’unica cosa che chiedeva da bambina, quando usciva dall’ospedale, ci racconta ancora la madre, era che potesse andare in una libreria: “Lei diceva che lì sentiva il profumo della carta dei libri”.

Sara è sempre riuscita ad adattarsi, a cercare un’alternativa. E così è andata avanti per cinque interventi subiti sin da bambina. E un altro intervento, l’ultimo, un anno fa, per una situazione di gravità che era insorta quando lei era già allettata. “L’intervento non è andato bene” racconta ancora Isabella “e, quindi, lei ora è sempre a letto”.

Ma la forza di Sara ha avuto il sopravvento.

Sara da bambina amava anche suonare. Poi ha cominciato a perdere molto peso e non aveva fiato. Così ha dovuto optare per strumenti più facilmente maneggiabili, come la chitarra, ma quando anche questa le procurava una certa sofferenza, “gliel’abbiamo dovuta togliere. Abbiamo dovuto toglierle gli strumenti per indurla a riorganizzarsi”.

E lei lo ha fatto. Ha creato un blog da sola, “LaLettriceSognatrice”, dove scrittori vari le mandano i loro testi affinché lei vi scriva una recensione; una pagina Instagram, “lasarabooks”.

Così ha ricominciato a creare. Ed è la sua creatività a tenerla ancora in piedi.

“Lei dice sempre che aveva due scelte: o andava su un binario liscio che, però, non avrebbe portato a nulla, oppure fare una strada difficile e tortuosa, ma che non era chiusa”.

Questo è Sara: sfidare la malattia, sfidare la febbre, sfidare il dolore.

Sfidare un corpo che è il nulla.

Ed ha una grande fede senza avere avuto niente.

A dispetto dell’aver perso tanto lei dice che “Spetta a noi dare un taglio alla vita. Spetta a noi considerare che la vita è bella”.

Ed esercita il potere della fantasia Sara: “La sua stanza non ha finestre, eppure nel suo libro parla di una finestra” ci racconta ancora la madre. Il potere della fantasia, che fa andare oltre e fa vedere quello che non si ha.

Ed anche il potere della scrittura. Sara soffre, soffre come un cane nella sua condizione, ma poi se le dai una penna, lei sta meglio.

“La scrittura” infatti per Sara “è un mondo da scoprire. Sia per conoscere almeno un decimo, un millesimo delle sue regole. Ma anche un modo per conoscere noi stessi”.

I progetti di Sara.

Un altro romanzo che punti ancora sul tema della diversità. E in più “Spero di leggere di più, di continuare la scuola. E spero di studiare medicina”.

Daniela Iannuzzi