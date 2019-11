A San Giovanni Rotondo “Io mi dono”

L’evento si terrà venerdì 22 novembre alle ore 16 presso la sala Auditorium dell’Istituto.

Nel corso del pomeriggio, l’autrice presenterà il libro che racconta la storia dei 25 anni dell’Associazione contro le leucemie sezione di Foggia, (che a livello nazionale quest’anno ha compiuto 50 anni) attraverso la storia del suo Presidente, l’ematologo foggiano Celestino Ferrandina, da cui è nata l’idea del libro, dei volontari, dei medici ed infermieri e dei pazienti che hanno dovuto beneficiare, nel corso della vita, dell’aiuto e della solidarietà dell’associazione. Sarà occasione per raccontare storie di vita e l’importanza del volontariato, affinchè, come nell’obiettivo del libro, sempre più persone, in particolare giovani, si avvicinino alla realtà e dedichino un po’ del loro tempo all’associazionismo.

“Si tratta di un pomeriggio importante, nelle corde del personale tutto dell’istituto che, oltre a formare gli studenti da un punto di vista didattico, cerca di formarli nel percorso di vita, avvicinandoli a storie e realtà attraverso le quali sensibilizzare il loro percorso di formazione”, la dichiarazione del Dirigente Scolastico, Prof. Luigi Talienti.