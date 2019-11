“Furti per una situazione di necessità”, in libertà 19enne di Monte Sant’Angelo

, 16 novembre 2019. Con recente provvedimento del Gip Protano del Tribunale di Foggia, è stato rimesso in libertà il 19enne di Monte Sant’Angelo,, tratto in arresto a fine maggio 2019, dai Carabinieri, nell’ambito delle attività condotte dalla

Come già riportato, “i militari della Stazione Carabinieri di Manfredonia, nel corso delle indagini, avevano accertato che lo stesso, in concorso con due minorenni, si era reso responsabile, tra il 24.11.2018 e il 23.03.2019, di quattro furti aggravati, dei quali uno tentato, in danno di altrettanti esercizi commerciali di Manfredonia, prendendo di mira slot machines e distributori automatici di bevande e alimenti di bar e sale giochi. I malviventi, che solitamente si spostavano in scooter, nel corso delle indagini sono anche stati ‘pedinati’ elettronicamente dai Carabinieri grazie anche alle immagini di numerosi sistemi di videosorveglianza”.

I furti, come ha dichiarato il giovane ed attestato dal collegio difensivo (Avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia), erano stati effettuati in primo luogo per una “situazione di necessità”. Da qui, il Tribunale del Riesame di Bari aveva accolto il ricorso del 19enne ponendolo ai domiciliari.

Sulla falsariga di quanto già stabilito dal Riesame, ora il provvedimento del Gip Protano che ha attestato il buon comportamento del giovane e la mancanza di qualsiasi tipo di aggressione. Da qui l’accoglimento dell’istanza della difesa e la rimessione in libertà.