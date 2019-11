Italo Magno vs Zingariello “Ma quale parentela con Carlo Magno”

“Il riferimento alla mia persona, fatta ieri in video (..), dall’ex vicesindaco di Manfredonia,, circa una mia ipotetica parentela con collaboratore di giustizia, auto accusatosi dell’omicidio di Saverio Tucci, ndr ) nel tentativo di sminuire l’ottimo e proficuo lavoro svolto dalla Commissione di accertamento sulle infiltrazioni mafiose nel Comune di Manfredonia, tengo a precisare che io non ho con Carlo Magno alcun vincolo di parentela prossima; di lui non ho mai saputo l’esistenza e che non l’ho mai incontrato; non so le sue fattezze neanche viste in fotografia, né ho mai con lui interloquito e neanche con i suoi familiari”.

Lo dice in una nota stampa il già consigliere comunale Italo Magno.

“Debbo, purtroppo, dire che ho trovato di pessimo gusto volermi tirare in ballo, per semplice omonimia di cognome, per coprire le gravi carenze democratiche e di legalità espresse in tutti questi anni dall’Amministrazione di cui egli ha fatto parte, come oggettivamente ed ampiamente dimostrato dagli atti, iscritti anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.