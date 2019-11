“Nuove assunzioni zona industriale a Macchia: serve trasparenza”

Dopo la grave crisi degli ultimi anni, sembra che qualcosa si stia muovendo, e in positivo, nella zona industriale di Macchia. Infatti, è di pochi giorni fa la notizia secondo la quale, in quell’area industriale appunto, sono stati assunti nuovi operai di Monte Sant’Angelo.

I Movimenti politici “VERSO IL FUTURO” e “FORZA ITALIA” esprimono il proprio apprezzamento per questa iniziale ripresa del processo di occupazione, che coinvolge i nostri concittadini.

Tuttavia, per evitare che queste nuove opportunità di lavoro si risolvano esclusivamente a vantaggio di una cerchia ristretta di amici e di “clientes” di questo o quel “potente di turno”, “Verso Il Futuro” e “Forza Italia” auspicano che, pur nel rispetto della libertà di scelta imprenditoriale, siano rese pubbliche le procedure di selezione dei lavoratori, di tutti i profili lavorativi richiesti e non solo di quelli di alta professionalità, per consentire a chiunque di candidarsi a sostenere il colloquio propedeutico ad una eventuale assunzione, privilegiando così il merito rispetto ad altre “corsie preferenziali” che tanto male hanno prodotto al nostro territorio, ingenerando delusioni e fuga di giovani dalle molte qualità, ma senza “padrini politici”.

(Fonte: Movimenti politici “Verso il Futuro” e “Forza Italia” – Monte Sant’Angelo)