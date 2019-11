Risonanza magnetica per obesi, Gatta “Lieto per installazione”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Se la risonanza magnetica per obesi è in fase di installazione negli Ospedali Riuniti di Foggia, ne sono sinceramente compiaciuto. È certamente vero, però, che fino ad oggi in tutta la provincia di Foggia la prestazione non era erogabile.

Sono contento che si stia predisponendo la strumentazione necessaria e sono altrettanto lieto che la mia interrogazione sia servita a darne notizia ai pazienti interessati, costretti fino ad ora a fare centinaia di chilometri per sottoporsi all’esame diagnostico”.