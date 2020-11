Cerignola. Sgarro: “Confermato scioglimento. Poco da esultare”

Cerignola, 16/11/2020 – «Il TAR conferma lo scioglimento per mafia del Comune di Cerignola. C’è poco da esultare. È tuttavia la conferma che molti aspettavano su quanto accaduto. Sia ora chiaro a tutti che nessuno ha ordito complotti contro qualcosa o qualcuno, né tantomeno contro la citta, ma che la situazione di enorme difficoltà che stiamo vivendo ha precisi e noti responsabili». Commenta così il già consigliere comunale di Cerignola, Tommaso Sgarro.

«Ora, per il bene di Cerignola, chi ha infangato il buon nome delle cerignolane e dei cerignolani TACCIA. Il momento è delicato ovunque, per la nostra città ancor di più. Ora finisca ogni volgare strumentalizzazione e mistificazione perché c’è una comunità che soffre. Ci vorrà molto amore per Cerignola e tanto passione per uscire da questa lunga crisi. Ora mettiamoci alle spalle una volta per tutte questa brutta pagina e cominciamo, ciascuno nel suo, a ricostruire».