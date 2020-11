Comparti CA Antonio Ferri: “Questa non è vita!”

Riceviamo e pubblichiamo

“Spettabile redazione,

Chi vi scrive è un uomo alla soglia degli ottant’anni, fortemente amareggiato per una vita di aspettative deluse e che oggi durante l’emergenza pandemia fanno emergere ancor più la grande rabbia che nutro verso un Comune assente ed inconcludente.

La mia salute ingiuriata dall’età, da una vita di lavoro trascorsa presso gli stabilimenti Enichem. I guadagni di una vita investiti con il sogno di poter trascorrere una vecchiaia serena il una casa acquistata presso i nuovi comparti CA di Manfredonia dove mi ritrovo a vivere.

Sognavo di trascorrere la vecchiaia con i miei cari, in un quartiere vivibile, fornito di servizi. Vivo nei comparti CA di Manfredonia da 7 anni, la cava che avrebbe dovuto essere un grande parco pubblico con prati e con un laghetto artificiale, non è altro che un residuato post industriale, ricettacolo di polveri, polveri che si alzano anche dalle strade non asfaltate, polveri che si sommano a quelle inalate negli anni di lavoro nello stabilimento Enichem per anni, e che tanto hanno logorato il mio stato di salute, che oggigiorno, anche per l’età che fortunatamente posso annoverare, mi fanno sentire appeso ad un filo per l’emergenza Covid in corso.

Sono passati anni dall’inizio dei lavori nei Comparti CA, ma poco è cambiato per i cittadini che qui risiedono, alcuni ormai da 10 anni. Speravamo in un intervento roboante della

commissione prefettizia per la risoluzione delle tante criticità presenti, invece vuoi per la mancanza di fondi, vuoi per l’emergenza Covid, vuoi per le lungaggini burocratiche, si procede a lento passo. Ed intanto il tempo scorre e le esigenze di servizi, di assistenza pubblica, aumentano. La classe politica tutta è presente solo in campagna elettorale e, non lesina di certo le tante promesse da marinaio che ormai siamo abituati a sentire da anni, er poi scomparire dopo aver fatto ma bassa di voti, speculando vilmente sui disagi delle famiglie residenti.

E’ vergognoso aver abbandonato a se stesse tante famiglie. E’ intollerabile la penitenza inflitta, soprattutto ai più deboli, come noi anziani, ma anche ai tanti bambini lasciati allo sbando in un quartiere fantasma, dove, questi ultimi, possono contare solo sull’appoggio delle loro famiglie, come è intollerabile che al pagamento dei tributi, noi residenti dei comparti CA, veniamo equiparati a tutti gli altri cittadini, senza che per noi sia garantito alcun servizio. Ora, l’emergenza da pandemia, non sappiamo da dove viene e quale potrà essere la cura, ma è ben nota la cura per lo stato di abbandono dei comparti: riprendere subito i lavori, per fornire alla popolazione residente i tanto agognati servizi”.