CON Manfredonia “Lettera-appello al Prefetto per la chiusura delle scuole a Manfredonia”

๐—˜๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ,

Le scrivo come cittadina di Manfredonia nonchรฉ come portavoce del comitato civico CON Manfredonia, che si prefigge come scopo quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a tutelare il territorio, l’ambiente e i diritti del territorio in cui vivo.

Con la presente voglio portarLa a conoscenza di aver provveduto ieri allโ€™invio a mezzo pec di un appello (che allego) rivolto alla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia per โ€œ๐™กโ€™๐™–๐™™๐™ค๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™™๐™ž ๐™ช๐™ก๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ž๐™ค๐™ง๐™ž ๐™š ๐™ฅ๐™ž๐™ชฬ€ ๐™ง๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ฉ๐™ž๐™ซ๐™š ๐™ข๐™ž๐™จ๐™ช๐™ง๐™š ๐™ฃ๐™š๐™ก ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™ž๐™ค ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ช๐™ฃ๐™–๐™ก๐™š ๐™ž๐™ฃ ๐™œ๐™ง๐™–๐™™๐™ค ๐™™๐™ž ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ง๐™š ๐™š๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™–๐™˜๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™ก๐™– ๐™™๐™ž๐™›๐™›๐™ช๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™™๐™š๐™ก ๐˜พ๐™ค๐™ซ๐™ž๐™™-19, ๐™ž๐™ฃ ๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™ข๐™ž๐™จ ๐™ก๐™– ๐™จ๐™ค๐™จ๐™ฅ๐™š๐™ฃ๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™™๐™š๐™ก๐™กโ€™๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™ž๐™ซ๐™ž๐™ฉ๐™–ฬ€ ๐™™๐™ž๐™™๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™ž๐™˜๐™– ๐™ž๐™ฃ ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™š๐™ฃ๐™ฏ๐™– ๐™ฃ๐™š๐™ก๐™ก๐™š ๐™จ๐™˜๐™ช๐™ค๐™ก๐™š ๐™ก๐™ค๐™˜๐™–๐™ก๐™ž ๐™™๐™ž ๐™ค๐™œ๐™ฃ๐™ž ๐™ค๐™ง๐™™๐™ž๐™ฃ๐™š ๐™š ๐™œ๐™ง๐™–๐™™๐™คโ€.

Sono stati centinaia i cittadini di Manfredonia che hanno condiviso lโ€™appello tramite i social e moltissimi sono stati coloro che hanno voluto unirsi ufficialmente alla richiesta inviando mail (anche a nomi di intere classi) che sono state allegate alla pec inviata alla Commissione.

Come mamma Le posso dire senza alcun tentennamento che avrei voluto che i miei due bambini, Vanessa di 11 anni e Domenico di 4, frequentassero le rispettive scuole in presenza, sotto lโ€™occhio vigile dei propri insegnanti, apprendendo occhi negli occhi le lezioni e godendo con i compagni della quotidianitร fatta anche di momenti ludici e di socializzazione.

Da genitore responsabile ho preferito, invece, ritirare i miei figli da scuola, perchรฉ a Manfredonia cโ€™รจ una situazione fuori controllo con ben 693 persone in isolamento fiduciario-quarantena-ricovero di cui 294 positivi alla data del 12 novembre 2020. Eppure troppo pochi sono i provvedimenti messi in atto e, come evidenziato da numerosi medici di famiglia e pediatri, i ragazzi e i bambini in etร scolare sono al momento uno degli attuali elementi di innesco dei cluster famigliari. Se mi permette, Signor Prefetto, mai vorrei che i miei figli possano un giorno potersi sentire colpevoli di aver portato a casa un virus subdolo e micidiale che ha camminato silenziosamente sulle loro gambe per giungere a fare del male alle persone che piรน amano.

๐—œ๐—ป ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ถ ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐—ผ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐˜€๐—ฐ๐˜‚๐—ผ๐—น๐—ฒ. ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ ๐˜€๐—ถ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ? ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐—ฎ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ถ๐˜๐˜‚๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐—ถ ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ถ ๐˜‚๐—น๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ?

Lโ€™articolo 32 della nostra Costituzione recita che โ€œla Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivitร โ€.

Signor Prefetto, ci aiuti a tutelare i nostri figli, i nostri genitori, i nostri cari, i docenti, i collaboratori scolastici e tutta la comunitร di Manfredonia. Auspicando un Suo interessamento alla grave problematica enunciata, Le invio

Distinti saluti.