Covid, Casa Sollievo: morto don Biagio Pellecchia

San Giovanni Rotondo, 16/11/2020 – (ilmattino) «Il Signore ha accolto tra le sue braccia il nostro don Biagio Pellecchia, già parroco della cattedrale di San Matteo. Risultato positivo al Covid-19 non è possibile celebrarne i funerali. Lo accompagnino ancora più intensamente la nostra preghiera e i nostri sentimenti di gratitudine per il ministero da lui svolto». Lo scrive l’arcivescovo Andrea Bellandi in un post pubblicato al primo mattino di ieri, sulla sua pagina Facebook. Alle 9 e 30, nella chiesa di San Biagio, a Forino (Avellino), si sarebbero dovuti svolgere i funerali del sacerdote, scomparso venerdì a 76 anni. Le esequie erano già fissate, ma l’esito positivo del tampone, comunicato dall’Asl al sindaco del comune avellinese, Antonio Olivieri, ha tolto anche la possibilità di dare l’ultimo saluto a un sacerdote amato, prete dei semplici. Il Covid 19 è terribile anche perché priva dell’estremo commiato e in qualche modo, rende più difficile assimilare il lutto, pur in una prospettiva cristiana. Don Biagio era già ammalato da tempo e spesso era costretto a ricoverarsi in quella Casa Sollievo della Sofferenza, che San Pio da Pietrelcina edificò, mattone su mattone a San Giovanni Rotondo. (ilmattino)