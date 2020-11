Covid: la Marina ha attivato 10 Drive Through, uno a Foggia

I DTD, sotto il coordinamento del Comando Operativo Interforze (COI), saranno gestiti da personale delle quattro Forze Armate. Alla Marina Militare è stato assegnato il compito di realizzarne ben 45 e di questi 15 affidati al Comando Marittimo Sud, da ubicare 13 in Puglia e 2 in Basilicata a conduzione di personale della Marina Militare e dell’Esercito.

Subito all’opera lo staff del Comando Marittimo Sud per le molteplici attività preparatorie richieste in tempi brevissimi per la realizzazione dei DTD della regione che il COI ha affidato al coordinamento del capitano di vascello Salvatore Mendicini.

Giornate di intenso lavoro per i sopralluoghi tecnici, per la verifica delle aree destinate a ospitare i DTD, e per l’individuazione e designazione del personale sanitario e di supporto logistico. In totale sinergia con gli Assessori alla Sanità Regionale e con i Responsabili delle ASL sono stati inoltre predisposti gli accertamenti preliminari e il rispetto delle tempistiche previste per il conseguimento dell’idoneità a tale mansione.

Tutto ciò ha portato ai primi risultati già a partire dal 5 novembre quando sono stati attivati i primi due DTD, rispettivamente quello di Taranto (presso l’ASL Taranto 1 di via Ancona) e quello di Massafra (ubicato presso il locale ospedale civile). A distanza di pochi giorni, il 9 novembre, l’attivazione dei seguenti DTD: due presso la Fiera del Levante, uno a Grumo Appula, uno a Conversano, uno a Lecce (Taurisano), uno a Foggia, uno a Brindisi (San Pietro Vernotico) e uno a Potenza. Grazie all’incessante opera degli uomini e delle donne del Comando Marittimo Sud, gli altri DTD, per un totale di 15, saranno attivati a breve prevedendo il completamento entro la seconda decade di novembre.

La grande quantità di lavoro svolto per la realizzazione di questa rete di Drive Through Difesa – osserva l’ammiraglio Vitiello, comandante del Comando Marittimo Sud – ha raccolto da subito l’unanime apprezzamento da parte delle autorità politiche e sanitarie e soprattutto della popolazione.​