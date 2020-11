“Emiliano non ci metterai il bavaglio: subito il Consiglio regionale”

Bari, 16 novembre 2020. Il consigliere regionale Paolo Dell’erba chiede al Governatore della Puglia di far insediare il consiglio regionale affinché possa essere strumento utile se non necessario per prendere decisioni urgenti sul tutela della salute dei pugliesi dopo il diffondersi del Covid-19. “Il difficile momento sanitario dovuto anche al Covid e le ataviche problematiche che frenano lo sviluppo del territorio non possono essere più rinviate. Il Governatore Emiliano deve convocare urgentemente la seduta di insediamento del consiglio regionale pugliese, così come definire la composizione della Giunta. Emiliano non creda di metterci il bavaglio tenendoci lontano dal consiglio regionale, così come l’immobilismo della giunta non lo esonera da responsabilità e non solo politiche”.

Dopo il declassamento di ospedali e la chiusura di diverse strutture sanitarie, la provincia di Foggia ha bisogno di avere risposte urgenti per far fronte alla pandemia. L’assenza di programmazione nell’affrontare la seconda ondata del Coronavirus peserà sul futuro sanitario locale. “I cittadini hanno diritto ad avere informazioni trasparenti sulla capacità di ospedalizzazione dei malati Covid ed allo stesso tempo di sapere come affrontare altre gravi patologie. Oggi tutto si concentra sull’ospedale di Foggia, che rischia di scoppiare. Mentre nuovi edifici attendono da mese e mesi di essere utilizzati dopo essere stati inaugurati”.