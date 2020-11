Giovani e BDSM: fattore culturale, prima che sessuale

Il BDSM può essere considerata una filosofia di vita poiché, attraverso le molteplici pratiche, si evade dalla sessualità standard a cui si è abituati. Attraverso il bondage si conosce meglio se stessi, si scoprono desideri nascosti che in altre occasioni, per paura, per timidezza ma anche per discrezione, non si è mai riusciti a trovare e a goderne compiutamente.

Il BDSM ricomprende tre pratiche, in particolare:

Bondage e Disciplina

e Dominazione e Sottomissione

e Sadismo e Masochismo

Molti, soprattutto i giovani, sono venuti a conoscenza di queste pratiche sessuali attraverso il film 50 sfumature di grigio che, grazie al suo successo, è riuscito a far conoscere e incuriosire gli spettatori, portando nelle stanze degli italiani un modo di rapportarsi sessualmente fino ad allora poco diffuso.

È bene cercare di capire meglio i fattori, psicologici e culturali, che influiscono nella scelta di praticare il BDSM e quali sono le caratteristiche che rendono unica questa pratica ormai diffusa e che spesso sfuggono all’immaginario collettivo.

I giovani e il BDSM

Il BDSM è un acronimo con cui si fa riferimento ad una serie di pratiche erotiche che si basano sul dolore, sulla condivisione di fantasie e/o umiliazioni tra due o più partner consenzienti. Con tali pratiche si raggiungono emozioni, piaceri e un senso di appagamento che con un rapporto sessuale standard non sempre si raggiunge.

Le inibizioni si trasformano in qualcosa di eccitante, trasgressivo e divertente, andando a creare una complicità nella coppia che non si era mai provata prima. Questa pratica è sempre più diffusa dai giovani italiani, più consapevoli e aperti sul tema della sessualità, quasi affascinati dal praticare un rapporto diverso da quello classico ma, allo stesso tempo, divertente e piacevole.

Molti la vedono come una trasgressione, uno strappo alla regola, che rende ancora più eccitante il rapporto, e crea nei giovani una curiosità che li stimola a provare le varie pratiche e a fantasticare col proprio partner stabilendo regole, ruoli e sperimentare nuovi strumenti attraverso i quali raggiungere il piacere.

Fattori psicologici e culturali

Nel praticare il BDSM vi sono diversi fattori che influiscono sulla scelta della pratica sessuale migliore ma anche nella scelta del partner, poiché vi è un importante fattore psicologico da tenere in considerazione. Diversi studi hanno dimostrato che chi pratica il BDSM mostra una maggiore fiducia nelle relazioni interpersonali, risulta più estroverso, ha maggiore autostima ed è più aperto a nuove esperienze.

Dal punto di vista culturale, invece, anche il livello di istruzione sembra influire nella scelta del tipo di relazione da intraprendere col proprio partner. Da tali studi è emerso che una percentuale alta di soggetti che praticano BDSM ha almeno una laurea, un master o un dottorato. Da questo dato si deduce che questa pratica è vista favorevolmente da soggetti che hanno studiato di più e sono più consapevoli di ciò che vanno a fare, mettendo in discussione se stessi e le proprie abitudini sessuali.

Alcuni lo associano ad un senso di libertà, altri al semplice piacere, altri ancora al senso dell’avventura, ma il fattore comune che chi pratica il BDSM riscontra è un aumento considerevole di emozioni positive e una conseguente diminuzione dello stress.

Ruoli e pratiche differenti

È bene specificare che il rapporto BDSM è assolutamente consensuale. I partner, prima di iniziare il rapporto, siglano un accordo con cui decidono ciò che è consentito e ciò che non lo è, fin dove un partner si può spingere e dove, invece, si deve fermare. Oltre a tali regole iniziali, valide per entrambi i partner, è solito stabilire una safeword che ha la funzione di avvisare il partner che si è superato il limite imposto e che la pratica deve terminare immediatamente.

Per questo si suggerisce di farlo con persone consenzienti, con cui si stabiliscono in anticipo le regole e i limiti, per evitare di trovarsi in situazioni non gradite che possono rendere spiacevole il rapporto.

Tra i partner non si deve creare un rapporto di sopraffazione o di soggiogamento, ma deve essere quanto più empatico e naturale possibile, per mantenere il gioco entro le regole stabilite accettate da entrambi.

Per praticare il BDSM non è necessario essere coppie stabili ma può essere praticato anche da persone che hanno un rapporto occasionale; fondamentale è stabilire il ruolo da svolgere all’interno del rapporto a prescindere dall’occasionalità o meno dello stesso.

Prima di iniziare, tra i partner, si stabilisce chi è la parte dominante e chi la parte sottomessa, fermo restando che si può impersonare entrambi i ruoli (tali persone sono chiamate switch).

Come detto, le pratiche connesse al BDSM sono varie e dipendono dalla fantasia e dalla personalità dei partner che la praticano; si passa dalle più soft, caratterizzate dall’uso di piume o mollette, a quelle più strong che, invece, prevedono l’uso di cere bollenti o fruste.

Gli accessori da utilizzare

Sono molteplici gli accessori che si utilizzano nel praticare il BDSM: alcuni sono materiali di uso comune ma per altri, invece, è necessario rivolgersi a negozi specializzati (come i sexy shop) ma anche online, poiché sono molti i siti su cui acquistare accessori e sex toys BDSM.

Anche in questo caso, la scelta degli accessori dipende dalla fantasia dei partner: c’è chi usa frustini, chi ricorre a sciarpe, collarini o corde; così come alcuni preferiscono il vibratore, altri preferiscono raggiungere il piacere con le dita o altri strumenti home-made. Insomma, nonostante sia necessaria una regolamentazione delle diverse pratiche riconducibili al BDSM, attraverso un vero e proprio contratto, i partner sono liberi nell’utilizzo degli accessori che ritengono più opportuni. (nota stampa)