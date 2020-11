Lettera a Conte. Retribuzione infermieri SSN: “Mancato apporto per gli OSS”

Sindacato Professionale HUMAN CARING Sanità- SHC PUGLIA – Presidente del Consiglio dei Ministri Avv. Giuseppe Conte

Oggetto: Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del SSN – Mancato

apporto per gli Operatori Socio Sanitari (OSS)

Stimatissimo Presidente Giuseppe Conte,

La scrivente O.S. di categoria OSS a seguito della pubblicazione della bozza di Legge di

Bilancio (Art. 66) con misure di incrementi economici verso Medici ed Infermieri della

Sanità Pubblica, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e

delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del

Servizio sanitario nazionale, nellʼambito della contrattazione collettiva nazionale del

triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dellʼimporto

complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro, una indennità di

specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1°

gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

Le misure e la disciplina dellʼindennità di cui al comma 1 sono definite in sede di

contrattazione collettiva nazionale. Per quanto sopra esposto, la scrivete O.S. di categoria vuol porre alla Sua cortese attenzione, la nostra più totale disapprovazione in merito, e stigmatizzare fortemente il “mancato coinvolgimento” degli Operatori Socio Sanitari allʼinterno del Disegno di Legge di Bilancio 2021, essendo una delle professioni di supporto e di collaborazione per la figura infermieristica, e che merita la stessa valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, anche in relazione a quel che, rinunciando e patendo, han dato e stanno dando per fronteggiare la pandemia.

Per quanto sopra esposto, la scrivente O.S. di categoria OSS in rappresentanza dei

tantissimi Operatori Socio Sanitari presenti sul territorio nazionale e trattandosi di

una prima versione del testo, si chiede la giusta osservanza per destinare le risorse a

disposizione, e dar modo di implementare tale indennità anche per la figura dellʼOSS,

confidando che, nei prossimi giorni, la condivisibile iniziativa a favore dei soli

Infermieri sia, doverosamente, estesa alle professioni sanitarie, secondo i principi di

equità e meritocrazia.

Fiduciosi e certi della sensibilità, disponibilità e del sostegno che attribuirete rimaniamo

in attesa di un Suo prezioso riscontro e lʼoccasione è gradita per porgerLe distinti saluti.

Ufficio di S.R. SHC Il Segretario Regionale SHC PUGLIA

con i suoi Delegati f.to Antonio Squarcella

Sindacato Professionale HUMAN CARING Sanità- SHC PUGLIA (Sindaca