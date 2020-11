Lucera. Infermiere del pronto soccorso positivo al virus: “Emiliano – Lopalco non avete fatto nulla”

Lucera, 16 novembre 2020. “Il mio pensiero va a tutti gli operatori della sanità, medici, infermieri, oss, tecnici radiologia, laboratorio analisi, servizio mensa, servizio pulizie e autisti i quali per spirito di servizio combattono in prima linea questa orrenda guerra. Tutto nel piu’ totale abbandono del Governo Regionale miope difronte all evidente stato in cui versa il sistema sanitario pugliese. Tutto e’ collassato”. Lo scrive sui social il dr. Simone Coldirenzi, infermiere al pronto soccorso di Lucera risultato positivo al Covid.

“Pazienti privati della loro dignita’ abbandonati per giorni interi su barelle nei corridoi degli ospedali, (uomini, donne e anziani) come in un girone Dantesco. Ambulanze in fila, ferme innanzi i Pronto Soccorso, con Pazienti a bordo in attesa di un posto letto. Presidente Michele Emiliano, Assessore Lo Palco vi ho dato una fiducia elettorale immeritata, poiche’ da Aprile ad oggi, pur essendo stata prevista una seconda ondata Covid, non avete fatto assolutamente nulla, ne potenziato i servizi, ne avete adeguato le strutture sanitarie, un esempio su tutti il pronto soccorso di Lucera che attualmente e’ chiuso. Basterebbero due giorni di lavori e decongestionare gli ospedali in affanno, il personale è disponibile già da subito come sempre. Oltre il 35% di codice gialli, codici rossi ripresi e tempestivamente stabilizzati la realtà è evidente sul campo”.

“Da un letto di Ospedale e da operatore colpito dal C19 Vi chiedo di intervenire con vigore, lasciando per un attimo i numeri freddi delle statistiche, risolvendo seriamente i problemi fin qui esposti. Grazie”.