Manfredonia, Covid: prolungata la chiusura Scuola Infanzia Scaloria

Manfredonia, 16/11/2020 – Il Dirigente Scolastico, Sentito per le vie brevi il Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità pubblica della ASL di Foggia, sezione di Manfredonia nella persona del dott.ssa Renzullo Sipontina in data 14 novembre c.m. – ore 13:50; Visto l’art.396, comma 2, lett. 1), del D.lgs. 297/1994, per il quale al personale direttivo spetta l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola; Visto il comma 4, dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; Visto il D.lgs. 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; Visto l’art. 32 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; A tutela della salute pubblica, considerato lo slittamento data ultimo contatto stretto e facendo seguito alla precedente comunicazione del 5/11/2020, prot. 2317/A3,

Comunica CHE, su disposizioni del DdP-ASL-FG, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle sezioni del Plesso Infanzia Scaloria prosegue fino a martedì 17/11/2020 compreso. Pertanto, come da comunicazione del Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’ASL territoriale, in relazione all’accertamento di casi di SARS-CoV-2 positivi, tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici, educatore, OSS) e gli alunni delle sezioni del Plesso Scaloria proseguono, fino al 17 novembre, in isolamento fiduciario.

Essendo la scuola una Comunità educante, il dirigente, per autenticare questo principio basilare, ribadisce quanto segue: I genitori sono tenuti al continuo monitoraggio dello stato di salute dei propri figli e, in caso di sintomi sospetti, comunicarli al DdP-ASL di Manfredonia o al PLS, così come sono obbligati al rispetto delle regole antiCovid già pubblicate sul sito web della scuola più volte: uso mascherina, evitare assembramenti, igiene personale, divieto di non portare i figli a scuola con sintomi simil covid (febbre, naso che cola, raffreddore, tosse…). Al costante monitoraggio del proprio stato di salute sono tenuti anche docenti, personale ATA, OSS, educatrice, anch’essi obbligati obbligati al rispetto delle regole antiCovid: uso mascherina, evitare assembramenti, igiene personale, divieto di non recarsi a scuola con sintomi simil covid (febbre, naso che cola, raffreddore, tosse…). Si informa il personale scolastico tutto e i genitori degli alunni che è stato già inviato al DdP-ASL, sezione di Manfredonia elenco personale e alunni del Plesso per consentire al DdP la ricerca dei contatti (contact tracing) e dell’anamnesi epidemiologica, onde predisporre/proseguire il corretto percorso diagnosticoterapeutico. Si confida nella collaborazione di tutti per migliorare la qualità del servizio erogato per la Persona di tutti, specie per la sicurezza dei NOSTRI bambini. Solo insieme ce la possiamo fare, non a parole, ma con spirito di sacrificio/servizio, altruismo e senso di Comunità”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Filippo Quitadamo