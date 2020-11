Manfredonia, pochi mezzi, e quelli che ci sono vanno sanificati: ragazzo investito deve aspettare

(statoquotidiano, ore 20.52). Manfredonia, 16 novembre 2020. Ha atteso almeno 50 minuti un ragazzo di Manfredonia investito in serata in via Barletta, nei pressi della Chiesa San Giuseppe. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, il giovane è stato investito da una Renault e avrebbe perso conoscenza. Per l’arrivo del mezzo della postazione del 118 è stato necessario attendere almeno 50 minuti a causa della cronica carenza di personale, mezzi, e anche per la sanificazione delle ambulanze che “richiede molto spesso un’attesa superiore anche alle 2/3 ore“, come raccontano alcuni operatori a StatoQuotidiano.it.

Al momento non si hanno certezze ufficiali sulle condizioni del giovane. Si tratterebbe di un disabile in servizio al cimitero comunale.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO