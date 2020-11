Manfredonia, uomo deceduto in casa. Indagini in corso (FOTO)

(statoquotidiano, ore 11:27). Manfredonia, 16 novembre 2020. Un uomo di 51 anni, P.G., è stato trovato privo di vita in un pianterreno, in via Pasubio (angolo via Torre Santa Maria) a Manfredonia. I fatti sono stati accertati stamani. L’uomo viveva con il padre.

Sul posto gli agenti del locale Commissariato di P.S., i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, i sanitari del 118.

Per qualsiasi correlazione ufficiale con l’emergenza sanitaria Covid, sono in corso le relative verifiche.