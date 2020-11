Palmisano, Lega Foggia: “Nessuna lezione dalla sinistra”

Dichiarazione del segretario cittadino della Lega Foggia, Antonio Vigiano

“Non conosciamo tale Leonardo Palmisano, eccetto che per una sua comparsata modesta alle elezioni primarie del centrosinistra alla Regione Puglia, tuttavia siamo consci della gravità delle sue affermazioni rispetto al Comune di Foggia e del reato che esse costituiscono. Motivo per cui la Lega cittadina, assieme alle altre forze di maggioranza, sosterrà l’iniziativa legale già intrapresa dal sindaco Landella. Tanto più che non si tratta della prima volta che il Palmisano si lascia andare ad affermazioni di tale fatta e di eccezionale gravità nei confronti dell’amministrazione comunale foggiana.

Delle due l’una: o, da quel di Bari, sa cose che noi non sappiamo (e che probabilmente non sanno neanche gli ambienti giudiziari, attese le risultanze dell’operazione DecimaBis) o, dopo aver calcato inutilmente lo scenario politico di casa sua, ha sviluppato una particolare predilezione per la provincia di Foggia, convinto che possa costituire un palcoscenico più interessante per dare una svolta da ‘Saviano de’ Noantri’ alla sua presumibilmente noiosa esistenza di modesto scrittore di provincia.

Non ce ne voglia Palmisano, sarà anche bravo nella sua professione, per carità. La qual cosa costituirebbe un motivo in più per esortarlo ad occuparsi di quella, lasciando l’attività ispettivo-giudiziaria alle Procure. Ribadendo piena fiducia nell’operato della magistratura e plaudendo con assoluta convinzione ed adesione valoriale all’operazione odierna della ff. oo., riteniamo sia imprescindibile procedere contro tutte quelle azioni di sciacallaggio tese a minare gravemente e gratuitamente l’immagine della Casa dei Foggiani nonché l’attività amministrativa faticosamente messa in campo in una città distrutta da anni di mala gestio della sinistra che ancora oggi i cittadini pagano sulla propria pelle.

Domanda delle domande: dov’era all’epoca Palmisano? Perché non ricordiamo strali, in realtà neanche un vagito. La sinistra farebbe bene ad optare per un più dignitoso silenzio, da loro non accettiamo alcuna lezione politica e di moralità”.