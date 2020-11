Rodi Garganico: arriva il “drive-through”, servizio per tutto il Gargano Nord

Gargano, 16 novembre 2020. Sarà allestito domani, a Lido del Sole, nel piazzale adiacente alla guardia medica, il punto “Drive Through” per l’esecuzione dei tamponi, senza scendere dalla propria automobile. A comunicarne notizia è stato il sindaco di Rodi Garganico Carmine D’Anelli in un video messaggio su Facebook: “Una giornata importante per la nostra città – ha detto – siamo stati scelti per candidare il nostro paese come punto di riferimento per il Gargano Nord”.

Il sindaco, inoltre, ha tenuto a precisare che il test mediante tampone sarà effettuato soltanto ai soggetti segnalati dal medico di base al servizio sanitario.

Articolo di Valerio Agricola