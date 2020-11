“Siamo i 12.000 idonei del Concorsone OSS Foggia: Emiliano cosa fai?”

Riceviamo e pubblichiamo

“Gentile redazione, a scriverti oggi siamo in ben 12.000!!! Si si hai letto bene, siamo gli idonei del Concorsone OSS Foggia Regione Puglia. Concorso indetto nel 2017 e che ha avuto più scoop di novella 2000, tra le tante vicissitudini ha visto l’annullamento di ben 2 graduatorie per svariati motivi, poi finalmente il 17 giugno la delibera ufficiale di quella definitiva.

Teniamo a precisare che MAI nessuna regione ha partorito una graduatoria della nostra categoria così corposa, con l’impegno da parte del nostro Governatore Emiliano di farla scorrere, invece con nostro rammarico ci ritroviamo spesso a lottare per far valere l’art. 97 che sancisce chiaramente che le assunzioni nel pubblico impiego possono essere tali solo dopo aver partecipato e superato un concorso pubblico , invece si continuano a trovare escamotage per fare tutt’altro. In un momento poi così delicato e particolare per la nostra Sanità dovuto alla pandemia ci ritroviamo a chiedere il suo intervento. Precedentemente abbiamo dato vita anche a due manifestazioni tenutesi a Bari per avere risposte ai tanti dubbi che ad oggi ci attanagliano ancora, quello più spinoso di tutti è, siamo idonei di un concorso a tempo indeterminato e perché si sta’ facendo scorrere la graduatoria solo con chiamate a tempo determinato?.

Forse per portare alla stabilizzazione i tanti precari a cui i sindacati hanno promesso l’illecito? Portiamo alla tua attenzione e tramite te all’attenzione pubblica questa situazione perché siamo saturi di tutto ciò e per far sì, perché no!!! Di farci anche da tramite con il Caro Emiliano per mettere fine a questa situazione a dir poco aberrante. Certi che la nostra richiesta non ti passerà inosservata per la tua sensibilità attendiamo fiduciosi una tua risposta”.

CON AFFETTO E STIMA I 12.000 IDONEI DEL CONCORSO OSS FOGGIA