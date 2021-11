“A singolar tenzone”: Francesco Granatiero sul ballottaggio tra Prencipe e Rotice

“A singolar tenzone” è il titolo della ultimissima illustrazione satirico-allegorica di Francesco Granatiero.

Si tratta di un disegno umoristico, che, come si può ben intuire, ironizza bonariamente sul “duello” tra i candidati sindaci Gaetano Prencipe e Giovanni (detto Gianni) Rotice.

Ciò in riferimento, dunque, al ballottaggio (Elezioni Amministrative – Comune di Manfredonia) del 21 novembre 2021.

Il disegnatore, nella rappresentazione grafica in questione , affida la “cronaca” di questa sfida “a singolar tenzone” all’on. Antonio Tasso poiché , per dirla con lo stesso Granatiero, egli <<per gli eventi “sportivi” ha una gran predilezione>>.

Ad ogni modo, speriamo che questa sorridente ironia contribuisca, almeno in minimissima parte, a stemperare il clima teso di questi ultimi giorni.

Francesco Granatiero (Manfredonia 1971).

Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. E’ il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).

Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare (in qualità di esperto di Storia della satira) al prestigioso mensile on-line “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera” diretto da Dino Aloi ed Alessandro Prevosto. Delle sue molteplici attività si sono interessate, negli anni, testate locali e nazionali (sia su carta che on-line).