Casa Sollievo, proclamati 22 nuovi dottori in infermieristica

San Giovanni Rotondo, 16 novembre 2021 – Nella giornata di ieri, 22 nuovi dottori in infermieristica sono stati proclamati in Casa Sollievo della Sofferenza, sede distaccata del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Foggia.

La sala convegni Monsignor Riccardo Ruotolo ha ospitato, infatti, per la prima volta le sedute di laurea degli allievi infermieri formati presso l’Ospedale di San Pio.

La grande novità era stata annunciata dal professor Angelo Campanozzi – presidente del Corso di Laurea in Infermieristica con sede a San Giovanni Rotondo – in occasione dell’accoglienza fatta in Casa Sollievo agli studenti iscritti al primo anno, lo scorso 3 novembre.

«La giornata di oggi – afferma Michele Giuliani, direttore generale di Casa Sollievo – rappresenta il sigillo che mettiamo al rinnovato e rinforzato accordo tra Casa Sollievo e l’Università di Foggia, ma rappresenta anche il continuo desiderio di un processo di ritorno alla normalità. In questa sala, che è il cuore del nostro Ospedale, è un vero piacere accogliere le famiglie dei nostri studenti e proclamare dottori gli allievi infermieri che in questi ultimi tre anni hanno cooperato con Casa Sollievo».

Presente alla prima sessione anche padre Franco Moscone, presidente dell’Opera di San Pio, che rivolgendo i suoi auguri ai neo laureati e il ringraziamento all’Università di Foggia, rappresentata in questa sede dal professor Campanozzi, ha aggiunto: «far camminare insieme due istituzioni che appartengono allo stesso territorio è il modo migliore per rendere sano l’ambiente in cui ci troviamo. Questo cammino e sintomo di buona salute tra le nostre istituzioni. Padre Pio ne sarebbe contento».

Ai 22 nuovi professionisti sanitari vanno le nostre più sincere congratulazioni.