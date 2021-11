Foggia, due giovani rossoneri nella rappresentativa nazionale

(nota stampa). “Il Settore giovanile del Calcio Foggia 1920 è lieto di comunicare che due suoi tesserati sono stati convocati, rispettivamente, nella Rappresentativa nazionale Under 15 e Under 16 di Lega Pro.

Si tratta di Gabriele Garofalo, attaccante classe 2007 e Giovanni Bolognone, attaccante classe 2006.

Mercoledì 17 e giovedì 18 novembre prenderanno parte, presso lo stadio “Gobbato” di Pomigliano d’Arco (NA), a questo importante momento calcistico. Entrambi affermano di essere “onorati, orgogliosi, soddisfatti e contenti per questa convocazione anche se è ancora presto per esprimere un parere preciso”.

Parlando delle loro aspettative dicono: “speriamo di vivere un’esperienza bella e di crescita personale e calcistica che porterà a confrontarci con tanti nostri coetanei, anche molto forti. Proveremo ad apprendere qualcosa in più”. Le convocazioni di Garofalo e Bolognone rappresentano un prestigio per tutto il settore giovanile rossonero e ripagano parte degli enormi sforzi che la dirigenza, gli allenatori, lo staff tecnico e i ragazzi stanno facendo per ottenere un rinnovamento in grado di radicare, nel territorio, un nuovo modo di vivere e fare calcio.

A Gabriel Garofalo e Giovanni Bolognone va l’augurio della grande famiglia rossonera”.