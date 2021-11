Fresca: “Confronto leale con Prencipe, convocata coalizione”

“ In particolare, nell’incontro da me tenuto con l’ing. Giulia Fresca, candidata della coalizione che comprende Agiamo, Manfredonia Nuova e Sipontum , dopo aver preliminarmente affrontato e chiarito quanto atteneva alle vicende di carattere personale, che avevano alterato e appesantito il toni del confronto e della corretta dialettica elettorale, abbiamo convenuto sull’esclusivo interesse al bene della città e sulla prioritaria attenzione al ripristino della piena legalità, dall’indirizzo politico alla composizione degli organi di governo, fino alla gestione dei servizi e della struttura amministrativa.

In particolare, prioritaria è stata ritenuta la riorganizzazione della tecnostruttura amministrativa (anche con l’immissione di nuove professionalità in grado di attingere al PNRR ed agli altri fondi europei), mettendola nelle condizioni di garantire rispetto delle regole, trasparenza, efficacia ed efficienza operativa a servizio di tutti, cittadini ed operatori economici, senza preferenze o vie privilegiate per alcuno.

Allo stesso modo, ci siamo ritrovati sull’adeguata attenzione da loro posta con particolare incisività sulla reale situazione delle condizioni economico-finanziarie del Comune, che richiedono un puntuale riesame della situazione del bilancio come dell’efficacia del piano di risanamento adottato.

Infine, tra gli altri temi affrontati, abbiamo verificato la comune sensibilità ai temi della salute dei cittadini e della tutela dell’ambiente e, in particolare, all’attenzione ed all’impegno da profondere nel seguire le vicende della bonifica delle aree rientranti nel SIN e delle aziende che si vorrebbero insediare, oltreché sul diniego da ribadire al progetto ENERGAS, rispetto al quale, anche per me, con la chiara volontà espressa nel referendum, i cittadini hanno dato una risposta definitiva e irrevocabile.