(notaย stampa). ๐—œ๐—น ๐˜ƒ๐—ผ๐˜๐—ผ ๐—ฒฬ€ ๐˜‚๐—ป ๐—บ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜€๐—บ๐—ผ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฒฬ€ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ. ๐—Ÿ’๐—ฎ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐˜ƒ๐—ผ๐˜๐—ผ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ฎ ๐—ถ๐—น ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ผ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ผ๐˜๐—ผ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—น๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ, ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฒฬ€ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ถ ๐˜๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐—น๐—ผ, ๐˜€๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ.

Se ammettiamo, dunque, che la libertร รจ il diritto dell’uomo di agire secondo la sua volontร , e non sotto la pressione di una costrizione esterna, e che la coscienza รจ definita come il sentimento che l’uomo ha di se stesso o della propria esistenza, la libertร di coscienza potrebbe allora essere caratterizzata dalla facoltร lasciata a ciascuno di adottare liberamente le dottrine che ritiene buone e di agire in conseguenza di questa scelta.